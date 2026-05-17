Herediano ya afina la planilla para defender el título, lo que implica decirle adiós a dos integrantes del equipo comandado por José Giacone.

La obtención de la estrella 32 derrotando al Deportivo Saprissa en la definición del Torneo Clausura 2026 le puso punto final a un nuevo semestre exitoso de la gestión de Jafet Soto en el Club Sport Herediano.

Ahora, con la temporada oficialmente finalizada, la gerencia deportiva del conjunto dirigido por José Giacone centra toda su atención en la conformación del plantel que va a defender la corona de monarca nacional en la segunda mitad del año. Y en este marco, dos figuras del “Team” se encuentran en la rampa de salida.

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El deseo de sumar minutos aleja a Aarón Cruz

La primera gran salida en las filas florenses sería la de Aarón Cruz. El experimentado guardameta de 34 años no continuará en la institución de cara a la próxima campaña, motivado por su nulo protagonismo en el actual certamen. Y es que el marco de Herediano ha tenido en Danny Carvajal un dueño absoluto e indiscutible durante este semestre.

Ante la inminente finalización de su contrato y su deseo de volver a sentirse importante dentro del terreno de juego, el guardameta y la dirigencia decidieron separar sus caminos en buenos términos para el próximo torneo.

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Así lo anticipó el medio La Voz del Herediano en plena competencia a través de su cuenta de X: “Primera salida confirmada, y no, no es que el Club lo esté despidiendo, él quiere jugar, minutos en cancha, y Danny Carvajal simplemente no se lo permite, por lo tanto se llegó a un mutuo acuerdo y Aarón Cruz dejará al Herediano a partir de la próxima temporada”. La decisión está pendiente de oficialización por parte del club.

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Un extranjero sale de Heredia

La otra salida que se puede ir adelantando es la de una de las figuras foráneas del equipo. El reglamento de la Liga Promerica solo permite la inscripción de cinco jugadores extranjeros por equipo y, con el fichaje del delantero paraguayo Fernando Lesme, el cuerpo técnico de Giacone tendría entre sus filas a seis futbolistas sin pasaporte tico.

Actualmente, Jafet Soto tiene sus plazas internacionales ocupadas con los mexicanos Sergio Rodríguez, Everardo Rubio y José “Tepa” González, junto al defensor hondureño Getsel Montes y el atacante cubano Marcel Hernández, autor del gol del campeonato.

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Uno de los extranjeros de Herediano deberá buscar nuevos horizontes tras el Clausura 2026 (CS Herediano).

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Sí o sí, la directiva herediana tendrá que tomar una decisión difícil y darle las gracias a uno de estos nombres de cara al Apertura 2026 para no romper con la normativa.

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En síntesis