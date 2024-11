El comentario de Reinaldo Rueda que no gustó en la Liga Nacional tras la derrota de Honduras

La Selección de Honduras quedó eliminada de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de perder una ventaja de 2-0 y al recibir un 4-0 por parte de México, resultado que sin duda causó muchas críticas y el principal señalado fue el entrenador Reinaldo Rueda.

Rueda asumió la responsabilidad de lo sucedido, pero también dejó un comentario que no sentó bien en la Liga Nacional , en especial porque aseguró que varios futbolistas que juegan a nivel local no están al nivel de estos juegos y eso fue un factor para que la H fuera eliminada.

Reinaldo Rueda arremete contra la Liga Nacional

“Todos los factores los conocemos, en este momento por toda la transición que está viviendo el futbol hondureño tenemos un alto porcentaje de jugadores de la liga nacional que quizá el nivel de exigencia, de intensidad con la que se juega la liga nuestra no es de la élite internacional y para competir en esta instancia”, dijo.

“ Hacemos comportamientos y buenos juegos como el que se hizo en San Pedro Sula, pero falta subir ese escalón y poder lograrlo acá” , agregó sobre lo realizado ayer en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

“Quizás el resultado no es lo justo para lo que hizo Honduras en la cancha. Ellos fueron eficaces, nosotros no, tuvimos dos situaciones, no las concretamos y creo que ahí se resume todo”, concluyó.

Los hondureños arribaron hace unos instantes al país, en el que ahora los jugadores se unirán a sus respectivos equipos y en el que Reinaldo Rueda comenzará su planificación para el 2025.