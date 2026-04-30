Renuncia de última hora: Guastatoya se queda sin técnico antes de enfrentar a Municipal en los cuartos de final

A menos de dos horas del crucial enfrentamiento entre Guastatoya y Municipal, el equipo pecho amarillo se vio sacudido por una noticia inesperada que cambia por completo el panorama: el entrenador argentino Pablo Centrone presentó su renuncia y dejó el cargo en un momento determinante de la temporada.

ver también Guastatoya vs. Municipal EN VIVO: Renuncia el técnico de Guastatoya – minuto a minuto de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala

La decisión tomó por sorpresa a propios y extraños. Según información revelada, el técnico ya había comunicado su postura a la dirigencia, y aunque contaba con el respaldo del alcalde de la región, optó por dar un paso al costado debido a inconvenientes internos que terminaron siendo insostenibles.

El detonante de esta salida sería un conflicto con el futbolista costarricense Keyshween Arboine, situación que escaló al punto de romper la relación profesional, aunque esta versión no está confirmada en Guastatoya.

Incertidumbre total: el futuro del banquillo

La salida de Centrone abre un escenario de incertidumbre en el banquillo de Guastatoya, justo cuando el equipo se prepara para disputar los Cuartos de Final de Guatemala. La Junta Directiva deberá reaccionar de inmediato para definir quién asumirá la dirección técnica en el duelo de esta noche programado para las 19:00 horas.

El ahora exentrenador había llegado en septiembre de 2025 con la misión de evitar el descenso, un objetivo que cumplió de manera contundente tras la goleada 4-0 ante Marquense, resultado que además aseguró la clasificación a la fase final. Su salida, sin embargo, deja un vacío difícil de llenar en tan poco tiempo.

ver también Definidos los cuartos de final: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el gane de Municipal y la caída de Comunicaciones

Con el partido de ida ante Municipal a la vuelta de la esquina y la revancha programada para el domingo en El Trébol, el equipo pecho amarillo enfrenta no solo a su rival, sino también a la presión de reorganizarse sin su líder en el banquillo. El desafío ahora será mantener la competitividad en medio de la tormenta y seguir soñando con avanzar a las semifinales.

Publicidad