Honduras

Lo que toda Honduras esperaba: DT del Levante tomó rotunda decisión con Kervin Arriaga

Kervin Arriaga es uno de los jugadores más importantes del Levante y su DT ha tomado una importante decisión.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga ha recibido una noticia que esperaba.
Levante se alista para debutar en la Copa del Rey ante el Orihuela de la cuarta división del fútbol de España. Los “Granotas” son los favoritos para avanzar a la segunda ronda.

Levante dio a conocer su convocatoria para el juego de este jueves 30 de octubre y ella no aparecer el hondureño Kervin Arriaga.

¿Por qué Kervin Arriaga no fue convocado para la Copa del Rey?

Simple, al “Misilito” se le da descanso por toda la carga de partidos que ha tenido en el último tiempo, ha sido titular en todos los partidos de Levante y la selección de Honduras.

Julián Calero, DT del conjunto “Granota” ya había adelantado que Arriaga tenía que descansar y ahora aprovecha de jugar con un rival de menor categoría para hacerlo.

“Kervin está en progresión y creo que va a ser un jugador importante, a ver si entre todos, selección y nosotros podamos cuidarle un poquito más para que esté al 100% de verdad. Aún así Estoy contento con su desempeño y su implicación, cualquier otro se quita del medio. Eso me gusta mucho”, dijo el pasado 20 de octubre.

Kervin viene de ser MVP del último partido de Levante, el marcador fue 1-1 ante Mallorca de visitante y el hondureño fue importante.

A la selección de Honduras le viene bien que Arriaga tenga descanso, ya que para la fecha FIFA de noviembre donde estará convocado, solo le restará jugar dos partidos, ante Celta de Vigo (02 de noviembre) y ante Atlético de Madrid (08).

Para el 13 y 18 del mismo mes, la Bicolor enfrentará a Nicaragua y Costa Rica de visitante. Kervin Arriaga buscará clasificar a su primer Mundial.

