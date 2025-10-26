Es tendencia:
Enorgullece a Real Madrid: el gesto de Keylor Navas con James Rodríguez que no mostró la TV y da la vuelta al mundo

Keylor Navas y James Rodríguez vivieron un momento emotivo en la Liga MX luego de varios años. Entérate de todo lo que pasó.

Por Marcial Martínez

Keylor Navas y James Rodríguez en la Liga MX
© XKeylor Navas y James Rodríguez en la Liga MX

El partido entre León y Pumas, correspondiente a la Jornada 15, se convirtió en un momento especial del futbol mexicano por el emotivo reencuentro entre Keylor Navas y James Rodríguez, quienes en su momento compartieron vestuario en el Real Madrid.

Los Pumas de Keylor Navas sacaron un empate como visitante (1-1) ante el León de James Rodríguez, resultado que evidentemente no los favoreció en la tabla de clasificación. Sin embargo, más allá del mercador final, el gesto entre ambos jugadores quedó marcado para la afición del Real Madrid.

¿Cuál fue el gesto entre Keylor Navas y James Rodríguez que enorgullece al Real Madrid?

Tras el silbatazo final, James y Keylor se abrazaron en la cancha de La Fiera, intercambiaron algunas palabras y sellaron su amistad con el tradicional cambio de camisetas.

Un gesto que simbolizó respeto y admiración mutua entre ambos. La escena, sencilla pero significativa, rápidamente se volvió viral y emocionó a los aficionados que recuerdan su paso conjunto por el Real Madrid

El abrazo entre el colombiano y el costarricense fue una muestra de los lazos que perduran con el tiempo y de cómo el deporte puede unir a quienes comparten historia, valores y pasión dentro del campo.

¿Cuándo vuelve a jugar Keylor Navas con los Pumas en la Liga MX?

Keylor Navas volverá a jugar con los Pumas por la Liga MX el próximo domingo 02 de noviembre a las 12:00 p.m. hora de Costa Rica ante Tijuana desde el Estadio Olímpico Universitario

