Costa Rica toma partido: Guatemala recibe la ayuda que nadie vio venir para intentar dejar a Panamá fuera del Mundial 2026

Guatemala se encuentra frente a los partidos más importantes de su historia ya que puede clasificar a una Copa del Mundo por primera vez. En dicho marco, recibió una impensada ayuda de Costa Rica para los duelos contra Panamá y Surinam.

La Federación de Fútbol Guatemalteco tomó una decisión que marcará un hito en la manera de manejar la logística para los enfrentamientos. Todo con ánimos de garantizar transparencia en la venta de boletos contra La Canalera y Surinam.

El anuncio sobre la venta de localidades generó un gran revuelo. Tras detectar las irregularidades marcadas en la antigua plataforma de venta, se rompió contrato y se buscó una empresa que pudiera prestar el servicio sin ninguna problemática.

Costa Rica ayuda a los chapines para el partido contra Panamá al Mundial

Así fue como apareció TicketShow, una empresa de Costa Rica que lleva más de una década de experiencia en la gestión de boletos para eventos deportivos en toda Centroamérica. Trabajará para garantizar toda transparencia en Guatemala.

Esta compañía no es nueva en suelo guatemalteco. Anteriormente, trabajó con el Club Municipal, al que le implementó un sistema de control digital. Estos dejaron muy buena impresión, tanto entre los aficionados como para los organizadores.

Según explicó Johan Villalobos, representante de TicketShow, esta plataforma es 100% segura y confiable. Permitirá eliminar de raíz problemas como la reventa, falsificación y duplicación de boletos, lo que ha generado un caos entre fanáticos.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala y sus entradas

Guatemala recibirá a Panamá el 13 de noviembre y a Surinam el 18 del mismo mes para darle cierre a las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos encuentros tendrán lugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Las entradas llegarán a los usuarios a modo de confirmación virtual, y tendrán un código QR que se activará solamente unas horas antes de cada cotejo. No podrán tomar capturas de pantalla, ni van enviar el boleto por ningún tipo de red social.

La Bicolor es tercera en el Grupo A de Concacaf, liderado por The Suriboys, con La Canalera de escolta. El Salvador le da cierre al cuarteto, por lo que se castiga fuertemente las esperanzas de sus aficionados. Se vienen dos juegos definitorios.

Así están las posiciones en las Eliminatorias. (Google)