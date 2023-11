La actividad de la Liga de Naciones de la Concacaf se reanudará la próxima semana con la instancia de los cuartos de final en la Liga A, en el que sin duda uno de los encuentros más atractivos es el que tendrá la Selección de Honduras ante su similar de México, que buscarán uno de los boletos a la Copa América 2024.

El encuentro de los catrachos contra los aztecas está programado para el viernes 17 de noviembre, en un principio se había dado a conocer que este sería a partir de las 20:00 horas, pero al final se confirmó que ya no será así.

¿Cuál es el nuevo horario del juego?

A Fenafuth informó que el choque de centroamericanos versus norteamericanos será el mismo día, en el estadio nacional Chelato Ucles, pero a las 19:00 horas en el que se dará el pitazo inicial.

¿Cuál fue la razón del cambio?

La Federación de Futbol de Honduras no dio mayores detalles de esta decisión, pero se supo que Concacaf lo autorizó y por eso no hubo problemas para que se hiciera la variante en la programación que no tiene incidencia con los otros compromisos del campeonato.

Las autoridades del futbol catracho informaron que para este juego se pusieron a disposición 21 mil 500 entradas, las cuales están a la venta en la plataforma TENGO y se espera que puedan agotarse en las próximas horas debido al interés que causa el partido.

¡Para los verdaderos amantes del fútbol! Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado con lo último de Fútbol Centroamérica.