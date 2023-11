Honduras buscará un boleto directo a la Copa América 2024 enfrentando a México en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf los días 17 y 21 de noviembre. El ganador avanzará al torneo continental, mientras que el perdedor buscará una oportunidad a través del repechaje.

David Faitelson, en una entrevista con José Luis Barralaga de Diario DIEZ, expresó su escepticismo sobre las perspectivas de Honduras en esta confrontación. Según el periodista mexicano, las opciones hondureñas son poco alentadoras debido al bajo rendimiento actual del equipo.

“Con el fútbol que ha demostrado Honduras no le alcanza ni el Morazán ni el de Tegucigalpa, ni tampoco en la luna o Marte. La generación de Honduras no me gusta, los resultados que hemos visto en los últimos torneos, fracasó ahora en los Panamericanos, Copa Oro, eliminatoria.”

Faitelson ve mucha diferencia entre ambas selecciones

Las últimas actuaciones de México no fueron tan buenas. Sin embargo, remontó un poco con la Copa de Oro. A eso se añadió una aceptable fecha FIFA frente a Alemania y Ghana con Jaime Lozano.

Aún así Faitelson considera a México como enorme favorito “Creo que si México juega como lo hizo ante Alemania, Honduras no le va a ver ni el polvo, será superior. Pero sabemos cómo es el futbolista mexicano cuando juega en Centroamérica y bajo la presión en el Azteca.”

El periodista también reconoció que Reinaldo Rueda podría impulsarlos. “Tienen un entrenador veterano que puede hacer bien las cosas. Les dará un poco más de orden, Honduras tendrá una oportunidad muy grande con clasificarse al Mundial de 2026 con 48 selecciones.”

Faitelson después concluyó: “Honduras más que nunca es imposible que le gane a México. Puedo equivocarme, pero no veo ese espacio, no me da certeza, esperanza. No tiene el momento ni los jugadores. El fútbol da sorpresas, muchas circunstancias, cada aficionado puede tener fe.”