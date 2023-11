Según informó el periodista David Medrano, parece que el futbolista Héctor Herrera no estará en la alineación de la Selección Mexicana durante el próximo parón de selecciones, cuando el equipo dirigido por Jaime Lozano se enfrente a Honduras. Estos enfrentamientos están programados para el 17 y 21 de noviembre y determinarán qué equipo avanza a la Semifinal de la Nations League, en un desafío crucial para ambos combinados nacionales.

Durante mucho tiempo, los seguidores del fútbol mexicano han expresado su deseo de ver un cambio en la alineación, particularmente en la presencia del mediocampista. Ahora parece que finalmente han sido escuchados, ya que el entrenador no estaría completamente satisfecho con el desempeño del centrocampista, quien actualmente juega en el Houston Dynamo de la Major League Soccer.

¿Cuál es la situación con Héctor Herrera en el Tri?

“Héctor Herrera no está considerado por Jaime Lozano para los juegos vs. Honduras, por ello la Femexfut no envió convocatoria de apartado a Dynamo de Houston”, pudo revelar Medrano en la mañana de este viernes en su cuenta de X, donde dio a conocer otros detalles de la convocatoria del Jimmy.

Los otros planes de México

Medrano compartió en su cuenta de X detalles adicionales sobre la convocatoria de Jaime Lozano. El entrenador llamó a Santiago Giménez, Henry Martín, Raúl Jiménez y Julián Quiñones para que se unan a la Selección Mexicana en los enfrentamientos contra Honduras en las próximas semanas.

Sin embargo, la disponibilidad de estos jugadores dependerá de la decisión de sus respectivos clubes, quienes deberán determinar si permiten su participación en la selección nacional o no.

De esta manera, Jaime Lozano tendrá a su disposición delanteros con perfiles y características variadas para afrontar los desafíos ante la selección de Honduras. El primer choque entre México y Honduras está programado para el viernes 17 de noviembre a las 20:00 horas, mientras que el segundo enfrentamiento se llevará a cabo el martes 21 a las 20:30 horas, prometiendo dos emocionantes partidos en el horizonte.

