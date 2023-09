David Ruiz sin duda alguna fue una de las principales sensaciones de la Selección de Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf, luego que decidiera defender los colores de la H y ayer tuvo la oportunidad de debutar en la victoria de 4-0 ante Granada, momento que jamás olvidará.

“Fue una experiencia muy bonita tener a todos los fans y a todos los que nos estaban apoyando en el debut aquí en casa en un partido muy importante, venimos e hicimos las cosas bien y estamos felices porque ganamos”, fueron las palabras que dio Ruiz a los medios de comunicación.

Acerca de cómo se sintió dentro del terreno de juego afirmó: “Bien, me dieron libertad, me tiraron de volante derecho, me solté, estaba buscando tocar más balón, me dan toda la confianza, gracias a ellos estoy aquí y estoy contento”

El futbolista comentó que no esperó la reacción que tuvo el público cuando ingresó: “La verdad que nunca me lo imaginé, estuvo muy bonito el detalle, muy contento que hice las cosas de la buena manera y ahora a seguir luchando”

“Espero seguir viniendo, es todo un orgullo representar un país y estoy tratando de hacer las cosas bien en el club para que me vuelvan a llamar”, finalizó diciendo el actual futbolista del Inter Miami de la MLS.