La Selección de Honduras jugará el martes ante Granada en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que buscará su primer triunfo de la competición, es por eso que David Ruiz fue el representante del plantel para invitar a los aficionados a llenar el estadio y así tener el apoyo incondicional.

“Hola Honduras mi nombre es David Ruíz, pertenezco a la selección, y quiero invitarlos al partido el próximo 12 de septiembre contra Granada en Tegucigalpa“, fueron las palabras del futbolista del Inter Miami de la MLS en la cuenta oficial de la Fenafuth.

Por otra parte, Ruiz también brindó palabras previo a su primer encuentro con la Selección Mayor en tierras hondureñas, donde dejó claro que no le fue complicado aceptar la convocatoria de la H, esto a pesar de tener opciones de defender los colores de Estados Unidos.

“Para mí fue muy sencillo tomar la decisión de jugar con Honduras. Mi familia, amigos y todo el apoyo que he recibido me hizo decidir muy fácil. Siempre quise mantener las puertas abiertas, el que me ofrezca lo mejor, para mi es un orgullo formar parte de la Selección Nacional, es una gran oportunidad para mí y deseo aprovecharla“, comentó.

“Cualquier jugador profesional quiere ser llamado y es importante para mí. ¿David y Maynor? Son jugadores muy buenos, tienen historia con la selección, es una buena oportunidad para aprender de ellos”, finalizó.