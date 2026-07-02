Cuál es el ranking FIFA de Argelia y cuántos puestos la separan de Suiza en el Mundial 2026

Argelia intentará que no sea factor su desventaja en el Ranking con respecto a Suiza.

Argelia llega al partido contra Suiza por los 16avos de final del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una diferencia que no la deja tan lejos como en otros cruces de esta ronda.

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En la actualización previa al Mundial, Argelia aparece en el puesto 28, mientras que Suiza ocupa el lugar 19. Es decir, entre ambas selecciones hay 9 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo europeo.

El partido se jugará este jueves 2 de julio en el BC Place, en Vancouver. Para Argelia, será una oportunidad de confirmar su reacción después de una fase de grupos irregular; para Suiza, una prueba para sostener el peso de haber ganado su zona.

Cuál es el ranking FIFA de Argelia

Argelia ocupa el puesto 28 del ranking FIFA, una ubicación que la mantiene dentro de un grupo competitivo, aunque por debajo de Suiza en la comparación directa.

Su recorrido en el Mundial fue de mucha tensión. El equipo africano debutó con una derrota clara ante Argentina, pero reaccionó en la segunda fecha con un triunfo ante Jordania y llegó vivo al cierre del grupo.

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El empate 3-3 contra Austria terminó de sellar su clasificación como una de las mejores terceras. No fue un camino lineal, pero sí un recorrido que mostró carácter, gol y capacidad para no caerse después de un mal inicio.

Cuál es el ranking FIFA de Suiza

Suiza está en el puesto 19 del ranking FIFA, nueve lugares por encima de Argelia.

La ubicación refleja la regularidad de una selección acostumbrada a competir en Mundiales y Eurocopas. Suiza no siempre aparece entre las grandes favoritas, pero suele ser un rival incómodo: ordenado, físico, con experiencia y con futbolistas capaces de resolver partidos cerrados.

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En la fase de grupos, el equipo europeo fue de menos a más. Empató en el debut ante Qatar, goleó a Bosnia y Herzegovina y cerró con una victoria ante Canadá para quedarse con el primer lugar del Grupo B.

Cómo llegaron Argelia y Suiza al cruce

Argelia avanzó como una de las mejores terceras del Grupo J.

Sus resultados fueron:

Argentina 3-0 Argelia

Argelia 2-1 Jordania

Argelia 3-3 Austria

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Suiza terminó primera del Grupo B, por encima de Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar.

Sus resultados fueron:

Qatar 1-1 Suiza

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 2-1 Canadá

Argelia quiere que el ranking no limite su ilusión

La diferencia de 9 puestos favorece a Suiza, pero Argelia tiene motivos para creer.

El equipo africano ya mostró capacidad de reacción en la fase de grupos. Después del golpe inicial ante Argentina, consiguió una victoria clave frente a Jordania y luego sobrevivió a un partido de máxima tensión ante Austria.

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Para Argelia, ganarle a Suiza sería un salto importante. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a una selección europea que ganó su grupo y que llega con mejores números.

Suiza busca imponer su regularidad

Suiza llega mejor ubicada en el ranking y con una fase de grupos más sólida.

El equipo europeo no tuvo un arranque perfecto, pero corrigió a tiempo y terminó primero. Su mayor fortaleza está en la estabilidad: suele competir bien, cometer pocos errores y manejar partidos de presión con bastante oficio.

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Ante Argelia, Suiza deberá evitar que el partido se desordene. El ranking la favorece, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales.

ver también Qué pasa si Suiza gana, empata o pierde contra Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026

Datos de Argelia vs. Suiza

Partido: Argelia vs. Suiza.

Argelia vs. Suiza. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: jueves 2 de julio.

jueves 2 de julio. Estadio: BC Place, Vancouver.

BC Place, Vancouver. Ranking FIFA de Argelia: 28º.

28º. Ranking FIFA de Suiza: 19º.

19º. Diferencia: 9 puestos a favor de Suiza.

9 puestos a favor de Suiza. Contexto: Argelia avanzó como una de las mejores terceras; Suiza fue líder del Grupo B.