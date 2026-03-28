Ya es oficial: Motagua recibe la noticia que tanto esperaba desde la Selección de Honduras

La Selección de Honduras jugará este martes 31 de marzo contra su similar de Perú en el debut de José Francisco Molina como DT de la Bicolor. El partido se disputará a las 11:00 de la mañana, hora catracha.

Tras el partido de la H, la Liga Nacional vuelve, pero sin seleccionados, lo que ha generado protestas por parte de varios equipos. Uno de ellos es Motagua, que ha enviado una solicitud a los responsables del torneo catracho.

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Motagua ha solicitado cambiar su partido contra Victoria debido a la convocatoria de varios jugadores para la Selección de Honduras. Esta solicitud ya fue aceptada y el partido no se jugará el 1 de abril.

Comunicado de Motagua a la Liga Nacional

“En ese sentido, los jugadores convocados no podrán estar disponibles para el encuentro programado por la Liga el día 1 de abril contra el Club Deportivo Victoria, ya que aún se encontrarán en tránsito internacional. Entendemos y valoramos el esfuerzo de la Liga por mantener el calendario de competencia; sin embargo, en esta situación particular, la cantidad de jugadores convocados y su imposibilidad material de incorporación generan una afectación significativa en la disponibilidad de nuestra plantilla”, se lee en el documento que los azules enviaron a la Liga.

Y agregaron: “En este contexto, consideramos oportuno destacar que el principio de fair play deportivo, promovido por la FIFA, no solo implica el respeto dentro del campo de juego, sino también la garantía de condiciones equitativas de competencia entre los clubes. La programación actual, al impedir la participación de un número considerable de jugadores de nuestro plantel, podría afectar dicho equilibrio, situando a nuestro club en una condición distinta respecto a otros equipos que sí podrán contar con la totalidad de sus futbolistas”.

Motagua ha sido beneficiado y no jugará ante Victoria el 1 de abril. La nueva fecha será anunciada en los próximos días. Los convocados por Molina fueron Luis Ortíz, Christopher Meléndez, Luis Vega, Giancarlo Sacaza y Alejandro Reyes.

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Así queda la jornada 15 del Clausura 2026

Miércoles 1 de abril

Choloma vs Platense – 5:15 PM

Jueves 2 de abril

Génesis vs Juticalpa – 3:00 PM

Olimpia vs UPNFM – 5:15 PM

Real España vs Marathón – 7:30 PM

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