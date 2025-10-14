Kervin Arriaga sin temor alguno responde a la polémica con periodista hondureño y el boleto al Mundial 2026

Kervin Arriaga está siendo uno de los jugadores más importantes para que Honduras sueñe con estar en la Copa Mundial 2026.

Ante Haití puso una asistencia para el gol de Rigoberto Rivas y se llevó todos los elogios de la afición catracha por dar un enorme encuentro en el estadio Nacional Chelato Uclés en la victoria 3-0 ante Haití.

Post partido los jugadores decidieron no hablar con la prensa, pero Kervin dejó una imagen que dejó mucho de qué hablar, ya que salió tomándose una horchata.

Esto se tomó como una respuesta al periodista catracho Rely Maradiaga que luego del encuentro que Honduras empató 0-0 ante Costa Rica, dijo que los jugadores de la Bicolor: “No les hierve la sangre cipotes, ustedes tienen horchata en las venas, no tienen sangre”, fueron las palabras del comunicador.

Kervin sutilmente salió con su horchata en la mano tras ganar 3-0 ante Haití y todos comenzaron a decir que era una respuesta clara a Rely.

Kervin Arriaga aclara la situación de la horchata y todo lo que se dio post partido

“El tema de la horchata es porque ya días no tomaba, jaja. No es por nada, no tomo nada personal. Tenemos la alimentación estricta, ya días no tomaba horchata. Ayer, después del partido, era mi día y me la disfruté”, fue la respuesta del jugador del Levante, que asegura que no fue para Rely y que solo disfrutaba de la bebida.

A la hora de ser consultado sobre el boleto al Mundial y el juego ante Nicaragua: “Ellos harán lo imposible. Respeto la decisión de él, ellos harán lo imposible para que nosotros no clasifiquemos, pero nosotros haremos lo posible para hacerlo. Nosotros haremos nuestro trabajo, independientemente de lo que él diga, nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro”.

Y cerró: “Nosotros vamos a trabajar para sacar los seis puntos. Ya después, lo que venga, vamos a ver qué pasa. Nuestra mentalidad siempre será sumar”.

Kervin Arriaga y el video de la polémica

