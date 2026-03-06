Es tendencia:
Honduras

Alex López hunde a Saprissa en Costa Rica y provoca fiesta hasta en Alajuelense

El hondureño desató la locura en Costa Rica para golpear al Saprissa que dirige Hernán Medford del Clausura 2026.

Por José Rodas

Alex López anotó un golazo con el Sporting de Costa Rica para derrotar a Saprissa.

Alex López desató la locura en el Sporting de Costa Rica al ser el protagonista de un golazo ante el Saprissa en la jornada 10 del torneo de primera división; anotación que fue celebrada hasta en Alajuelense, ex equipo del mediocampista.

López sacó un zapatazo para darle el 1-2 desde el borde del área después de una recuperación que hicieron en la salida del Monstruo Morado que dirige Hernán Medford.

Con este triunfo, los dirigidos por Andrés Carevic sumaron tres puntos vitales que los coloca en la séptima posición de la tabla con 11 unidades y sigue en la lucha por no descender.

El hondureño Carlos Pineda también fue parte del encuentro y celebró la anotación junto a López, con quien comparte en la Selección de Honduras.

La lucha por no descender

Ese triunfo le permite al Sporting ponerse a nueve puntos por encima de Guadalupe en la tabla acumulada y en la lucha por no descender alcanzando 27 puntos 27 puntos.

Sumado a lo anterior, es un golpazo para los de Hernán Medford ya que les pone un frenazo en la lucha por el liderato que por ahora es ocupado por Herediano.

