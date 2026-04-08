Carlo Costly sentencia a la Selección de Honduras y José Francisco Molina: “Hay que quitarnos esa costumbre”

José Francisco Molina debutó al frente de la Selección de Honduras, y el resultado de su primer partido fue un empate 2-2 contra Perú en España.

El técnico español recibió buenas valoraciones por rescatar el juego en los últimos minutos. Además, desde ya se percibe un cambio en el estilo de juego de la escuadra catracha.

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Los jugadores manejan más la pelota y se ha dejado atrás la costumbre de recurrir al pelotazo cuando las situaciones se complican. Esto, en gran parte, se debe a la idea de juego de Molina.

Carlo Costly ha sido preguntado sobre el debut de Molina con la Bicolor y fue tajante en su respuesta. Lo primero que destacó fue que le gustó el segundo tiempo.

Carlo Costly valora el debut de José Francisco Molina

“El Cocherito” valoró mucho el cambio que ha implementado José Francisco, especialmente en cuanto a “quitarse esa costumbre del pelotazo”.

“Creo que me gustó más el segundo tiempo, donde la pelota circuló más a ras de piso. Hay que quitarnos esa costumbre del pelotazo, y con las nuevas tácticas del profesor, se va a jugar más. Honduras tiene jugadores de buen pie, talento, y espero que esta nueva era pueda traer mejores futbolistas y nos permita clasificar a un Mundial”, dijo en una entrevista a Deportes RiRi.

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Costly espera que Molina sea el indicado para devolver a Honduras a la Copa del Mundo, ya que la Bicolor no asiste a este torneo desde Brasil 2014.

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En resumen:

José Francisco Molina ha logrado que Honduras deje de jugar al pelotazo.

Esta nueva filosofía de juego ha sido alabada por Carlo Costly, leyenda de la Bicolor.

Costly ha dado crédito a Molina como el entrenador indicado para llevar a Honduras al Mundial.