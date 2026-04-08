Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League

11:18hs Las últimas novedades del Atlético de Madrid

El equipo de Simeone ha puesto todos los cañones en esta Champions League y en la final de la Copa del Rey tras quedar muy distanciado en LaLiga.

Vienen de dejar en el camino al Tottenham en los octavos de final de esta Champions por un global de (5-7).

Ausentes por lesión para este partido:

Jan Oblak (lesión muscular)

Rodrigo Mendoza (esguince de tobillo)

Pablo Barrios (lesión muscular)