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Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League

Barcelona vs Atlético de Madrid: ida de cuartos de final de la Champions League: te llevaremos el minuto a minuto.

Últimos antecedentes entre ambos en la Champions League

Los dos últimos enfrentamientos entre Barcelona y Atlético de Madrid en la UEFA Champions League se dieron en eliminatorias de cuartos de final:

Temporada 2015/16 (cuartos de final)

Ida: Barcelona 2-1 Atlético de Madrid

Vuelta: Atlético de Madrid 2-0 Barcelona

  • Atlético avanzó 3-2 en el global

Temporada 2013/14 (cuartos de final)

Ida: Barcelona 1-1 Atlético de Madrid

Vuelta: Atlético de Madrid 1-0 Barcelona

  • Atlético avanzó 2-1 en el global

En ambos casos, el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona, lo que marca un antecedente importante de cara a su nuevo cruce en Champions

El Atlético no dejó de creer y por fin ganó; a este Barcelona ya nadie se lo cree
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Las últimas novedades del Atlético de Madrid

El equipo de Simeone ha puesto todos los cañones en esta Champions League y en la final de la Copa del Rey tras quedar muy distanciado en LaLiga.

Vienen de dejar en el camino al Tottenham en los octavos de final de esta Champions por un global de (5-7).

Ausentes por lesión para este partido: 

  • Jan Oblak (lesión muscular)
  • Rodrigo Mendoza (esguince de tobillo)
  • Pablo Barrios (lesión muscular)
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Las últimas novedades del FC Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega como puntero en LaLiga con 76 puntos con 7  de ventaja sobre el Real Madrid que marcha segundo y al Atlético de Madrid le saca 19 puntos de ventaja marchando en la quinta casilla. 

En los octavos de final de esta Champions vienen de dejar en el camino al Newcastle por un global de (8-3) 

Ausentes por lesión para este partido: 

  • Andreas Christensen (rotura de ligamentos)
  • Frenkie de Jong (lesión en el muslo)
  • Marc Bernal (esguince de tobillo)
  • Raphinha (lesión en el muslo)
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¡Vuelve la Champions al Spotify Camp Nou!

Hoy tendremos un partido más que apasionante donde el FC Barcelona estará recibiendo al Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Dos equipos que se conocen muy bien en LaLiga, ahora trasladan esa rivalidad en la Copa de Europa. 

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Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Barcelona vs. Atlético de Madrid: UEFA Champions League
© GettyBarcelona vs. Atlético de Madrid: UEFA Champions League

La UEFA Champions League regresa al Spotify Camp Nou con un duelo de alto voltaje: Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final, en una serie que promete emociones de principio a fin.

Ambos equipos llegan con la ilusión de dar el primer golpe en la eliminatoria y acercarse a la ansiada semifinal. Barcelona lidera LaLiga, mientras que el Atlético se instaló en la final de la Copa del Rey.

Desde Fútbol Centroamérica llevaremos todos los detalles de este apasionante encuentro con una cobertura minuto a minuto, en una noche que vuelve a poner a la máxima competición de clubes de Europa en el centro de la atención.

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