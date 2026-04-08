Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League regresa al Spotify Camp Nou con un duelo de alto voltaje: Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final, en una serie que promete emociones de principio a fin.
Ambos equipos llegan con la ilusión de dar el primer golpe en la eliminatoria y acercarse a la ansiada semifinal. Barcelona lidera LaLiga, mientras que el Atlético se instaló en la final de la Copa del Rey.
Desde Fútbol Centroamérica llevaremos todos los detalles de este apasionante encuentro con una cobertura minuto a minuto, en una noche que vuelve a poner a la máxima competición de clubes de Europa en el centro de la atención.