Jeaustin Campos se defiende de las críticas que ha recibido en Honduras

Real España empató 1-1 contra Comayagua en el juego de ida por el repechaje del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, resultado con el que incrementó su racha de juegos sin ganar al llegar a ocho y con esto Jeaustin Campos nuevamente fue cuestionado por esta mala racha.

Campos no se guardó nada al contestar, primero con el resultado asegurando que la llave no está cerrada y que ganando el fin de semana estará en las semifinales, además que no se puede olvidar lo hecho al inicio del campeonato y en especial porque se han mejorado varias cosas desde su llegada.

El análisis del empate de Real España vs Génesis

“Génesis era el equipo más obligado, estaba en su casa, fue un partido de ida y vuelta. Ellos controlaron el balón, pero nosotros controlamos el partido, son cosas muy diferentes. Salgo satisfecho y contento con el esfuerzo de los muchachos, volvimos a ser ese equipo aguerrido de la primera vuelta y de inicio de la segunda vuelta, hicimos un juego correcto, de acuerdo con las circunstancias, que también hemos vivido, no vamos tampoco a negar las situaciones por las que el grupo y nosotros hemos pasado”, analizó.

“La misma moneda está en el aire, nosotros ganando 1-0, perfectamente ellos pueden llegar y anotar, para mí es lo mismo, no hubiese cambiado la manera de encarar el juego, quizás cedimos la iniciativa más de lo normal. Estamos igual de motivados con el 1-1 o si hubiera sido el 0-1. Lo importante es que no nos podemos confiar, quizás con el 1-0 hubiéramos podido tener un poquito de tranquilidad”, agregó.

La mala racha de Real España

“El equipo a partir de la finalización de la primera vuelta, había empezado a jugar mejor y no obteníamos los resultados, los partidos anteriores habíamos ganado y eran partidos como estos, que le cedimos al rival la pelota y nosotros ganamos al contragolpe, al Marathón, Olimpia, Motagua en la primera vuelta. Yo espero que el equipo poco a poco vaya asimilando la idea de juego, tenemos jugadores de mucho nivel, pero con poca experiencia, sobre todo de media cancha para arriba”, opinó.

“Le hemos devuelto al club esa filosofía e identidad de juego, el correr, el meterse, el respetar el escudo, ustedes no les daban, antes de que yo llegara, muchas aspiraciones a este club, tu éxito depende de tu punto de partida. ¿Nos daban como campeones al inicio del campeonato? Hoy estamos ahí, a 90 minutos de pasar a una semifinal, contra un rival que podría ser Motagua”, concluyó.

