Luego de la eliminación contra Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf, los directivos de la Selección de Costa Rica decidieron que Claudio Vivas no siga como entrenador. Ante esta decisión, el primer apuntado para reemplazarlo fue Jeaustin Campos.

El entrenador de Real España fue consultado sobre esta posibilidad y sorprendió a todos al confesar cuál es su gran obligación, lo que despierta una gran incertidumbre sobre su futuro.

La palabra de Jeaustin Campos sobre Costa Rica y Real España

“Yo quiero quedarme, a mí me encanta San Pedro Sula, me encanta el equipo y estoy súper a gusto. Con el presidente Elias Burbara hemos estado hablando y la gente del club ha estado pensando en este servidor y el cuerpo técnico para un proyecto de mediano plazo”, expresó Campos dejando claro su apego y compromiso con Real España.

Sin embargo, con respecto a la posibilidad de Costa Rica, agregó: “A mí me encanta, me seduce muchísimo por supuesto, quisiera partirme en dos. Yo siempre he visto que un llamado a una selección es un honor”.

Y detalló: “Una vez lo dije, en Costa Rica no tenemos ejército, pero sí tenemos algunas fuerzas armadas como nuestros estudiantes, músicos y el fútbol es parte de ello. Ir a la selección es como un llamado al ejército, es casi una obligación aceptarlo, porque es así, es servir a mi país”.

“No sé si está muy lejos o muy cerca, no tengo la menor idea. No es la primera vez que estoy ahí en el casi casi y no se da, así que me enfoco en el equipo, en lo que estamos haciendo y si lo otro tiene que venir, bueno, los tiempos son de Dios y él verá si me lo da”, reflexionó el técnico para cerrar.

Jeaustin Campos no descarta la posibilidad de dirigir a Costa Rica.