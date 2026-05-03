Mientras Alajuelense analiza su futuro, Creichel Pérez lanza un mensaje claro sobre lo que viene: “Ya decidió”

En las últimas horas, el periodista Maynor Solano indicó que Creichel Pérez es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense con posibilidades reales de salir del club en este mercado de fichajes.

De acuerdo a la información, el juvenil de 21 años “saldría en condición de préstamo” a un rival de la Liga Promérica. En caso de confirmarse, este movimiento se sumaría a la casi inevitable desvinculación de José Alvarado y a la probable cesión de Elián Quesada.

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Creichel Pérez se aleja de Alajuela

Tomando en cuenta que el contrato del mediocampista con pasado en Pérez Zeledón expira a finales de 2026, esta cesión podría representar su alejamiento definitivo de la institución rojinegra.

El volante formado en AD Carmelita llegó a Alajuelense en 2023 (LDA).

Hasta la fecha, Creichel Pérez acumula un registro de 117 partidos disputados con el uniforme de Alajuelense, sumando 13 goles y 11 asistencias. Su actuación en el Clausura 2026 no ha sido desastrosa: marcó dos goles, repartió una asistencia y participó en 17 encuentros.

Mensaje en medio de la incertidumbre

Ni el club ni el jugador se han pronunciado directamente sobre estos reportes. Sin embargo, el sábado Creichel utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje de cara a lo que viene.

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En sus historias de Instagram, el futbolista compartió una cita bíblica con la que deja claro que confía en que las cosas terminarán saliendo bien, ya sea manteniéndose en Alajuela o tomando un nuevo destino: “El cielo ya decidió bendecirte. Solo camina con fe”.

Creichel Pérez confía en la Divina Providencia (Instagram).

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Su futuro se definirá en las próximas semanas y muy probablemente esté ligado a la evaluación que haga de él el nuevo director técnico de Alajuelense, un nombramiento que la directiva todavía no ha definido.

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En síntesis

La continuidad de Creichel Pérez en Alajuelense está siendo analizada.

El contrato del juvenil con el club manudo expira a finales de 2026.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Creichel compartió el mensaje: “El cielo ya decidió bendecirte. Solo camina con fe”.