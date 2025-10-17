Es tendencia:
Javier López necesitó sólo tres palabras para sentenciar a los jugadores de Motagua tras el empate en el clásico con Olimpia

El entrenador dio su análisis sobre lo sucedido en el clásico, y describió lo que le pasó a sus futbolistas con tres palabras, solamente.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Javier López analizó el rendimiento de Motagua en el clásico ante Olimpia.
Javier López analizó el rendimiento de Motagua en el clásico ante Olimpia.

Motagua no pudo llevarse un triunfo del Clásico de Honduras ante Olimpia por la fecha 14 de la actual Liga Nacional del Fútbol Profesional. Todo estaba dado para que eso suceda, pero el enfrentamiento terminó igualado a último minuto.

“No hemos aprendido”, fueron las tres palabras que necesitó el director técnico Javier López para sentenciar la actuación de sus dirigidos. Con cierta muestra de frustración, hizo su análisis de lo sucedido y se detuvo en el rendimiento propio.

“Me quedo con un sabor totalmente agridulce. Tuvimos de todo: empezamos perdiendo, le dimos la vuelta, y en el último suspiro, en una acción aislada, nos empataron el partido. Lo que esperaba fue exactamente lo que vimos: emoción, goles, espectáculo. Hicieron lo mejor para brindarle a su afición la victoria”, dijo.

“Nos vamos con ese sabor amargo del empate en la última jugada. Hubo muchas cosas buenas en el partido, aunque el resultado no es lo que queríamos, seguimos creciendo, mejorando, integrándonos. Hoy se vio un equipo constante durante todo el partido, y eso es lo que uno busca poco a poco”, comentó el entrenador.

Motagua no aprendió de sus errores y sufrió ante Olimpia, según el DT Javier López

López tuvo la posibilidad de saborear la victoria hasta el minuto 90+7 del juego en el Estadio Nacional, cuando llegó el empate por parte del Viejo León. Tuvo que conformarse con un punto. Por escasos segundos, podrían haber sido tres.

“En cuanto a la intensidad, sí, claro que sí. En cuanto al juego, podemos hacerlo mejor. Arriesgamos mucho en la primera parte, sabíamos que íbamos a meter gente fresca, con velocidad, con buenas piernas en la segunda parte, y que el partido iba a estar cerrado”, afirmó.

Eso nos salió bastante bien: desgaste en la primera parte y frescura en la segunda. En ningún momento metimos al equipo atrás, pero en una acción aislada llegó la ocasión del rival que lamentablemente no defendimos como debíamos. Hay que reconocer al rival, que es un gran equipo“, sentenció.

No voy a decir que hemos aprendido, porque no hemos aprendido lo que pasó en partidos anteriores en los minutos finales, pero hay lecciones que la vida te tiene que explicar con más de una clase. Cuando en el descuento ganamos en la Liga con Alajuelense, todo el partido estuvimos atacando en la segunda parte“, finalizó.

