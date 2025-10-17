Eduardo Espinel señaló a los culpables del empate de Olimpia contra Motagua: “Por eso se sufre”

Olimpia y Motagua empataron 2-2 en el Clásico de Honduras que se disputó en la fecha 14 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Los locales evitaron una categórica derrota en los últimos minutos, con lo que condimentaron el partido.

El DT Eduardo Espinel se retiró conforme del Estadio Nacional. Los jugadores nunca se dieron por vencidos, según remarcó. Consideró que hicieron un buen trabajo en la cancha, lo suficientemente aceptable como para hacerse con los tres puntos.

“En cuanto al funcionamiento y futbolístico, se hizo un partido aceptable. Viendo el contexto del encuentro, tendré que ver el partido nuevamente. Yo creo que tuvimos más generación. No tan conforme con el resultado, porque merecimos más de eso que pudimos llevarnos”, explicó.

“Hicimos méritos para ganar, pudimos recuperar un punto y mantener la diferencia en la tabla. En líneas generales es positivo. Nada que reprochar, algunos errores puntuales, pero es parte del juego. El equipo nunca se dio por vencido y eso es importante de este partido”, comentó.

Eduardo Espinel señala falta de contundencia de Olimpia para el clásico con Motagua

Además, Espinel remarcó la importancia de trabajar de cara al futuro y mantener su mirada puesta en los objetivos próximos. Aprender de estos pequeños errores será fundamental para lo que resta del torneo, más en el lugar de claro liderazgo.

“No sé si hicimos un excelente partido, pero sí generamos situaciones más que el rival. Esto es fútbol, hay que hacer los goles y por eso se sufre. Los jugadores están encontrando una mística y se han dado cuenta que se puede jugar bien, estamos en un club que exige muchísimo siempre“, continuó.

“hay que luchar hasta lo último y uno trata de acompañar esa fortaleza en el equipo. Por más que el entrenador inculque que nunca se den por vencido, que vaya al frente, hay que tener buena predisposición de los jugadores; por eso digo que es mérito de ellos en cada partido”, confirmó.

“Hicimos un trabajo para llevarnos tres puntos, desde el punto de vista futbolístico, pero conforme con la actitud del equipo, eso es lo que yo quiero. Me voy conforme con el trabajo del equipo. Nos faltó contundencia, pero se vio que se hizo un gran trabajo. Tenemos que sostener lo bueno”, finalizó Espinel.