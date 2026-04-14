Destapan el impensado problema que tiene Javier López con Emilio Izaguirre en Motagua

En los últimos partidos, Motagua ha visto cómo su sólida defensa se ha venido abajo. El equipo azul profundo sufrió dos inesperadas derrotas ante Marathón y Olimpia, ambas por 1-0.

Javier López, que tiene contrato con el equipo hasta 2028, ha perdido la fórmula y está obligado a recomponer el camino. Aunque se encuentra en segundo lugar, ya tiene a Olimpia respirándole en la nuca. Ambos equipos tienen 29 puntos, dos menos que Real España, que tiene 31.

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No todo estaría en paz en Motagua. Un exmiembro de la institución ha revelado un problema inesperado entre López y Emilio Izaguirre.

Javier López y su impensado problema con Emilio Izaguirre

La información que revela Daniel Ávila, antiguo colaborador de Motagua TV, apunta a que López está siendo presionado por los equipos que juegan cada fin de semana en la Liga Nacional.

“Cuando le imponen al entrenador los jugadores, hay que ver en la banca a los laterales izquierdos. Hay que ver a Aaron Barrios jugar en Motagua, y dejar ir puntos importantes. Pero bueno, mientras los ciegos sigan siendo los que dirigen, los sordos irán donde el instinto los lleve”.

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No hace falta analizar demasiado sus palabras para saber que se refiere puntualmente al caso de Aaron Barrios y también a Marcelo Santos, quien ha sido improvisado como lateral izquierdo, ganándole el puesto a Clever Portillo y Ricky Zapata.

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Todo el señalamiento va dirigido a Emilio Izaguirre, directivo de Motagua, con quien Ávila salió peleado tras ser sacado del club.