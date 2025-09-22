Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Carlos Pineda lanza su sentencia antes del Olimpia vs. Cartaginés en Copa Centroamericana; en Saprissa no gustará

El volante hondureño que milita en Sporting fue claro en su veredicto en la previa de los cuartos de final de Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Carlos Pineda no dejó claro lo que se viene en Copa Centroamericana.
© Sporting FCCarlos Pineda no dejó claro lo que se viene en Copa Centroamericana.

Carlos Pineda vive una nueva realidad totalmente distinta a la que estaba acostumbrado tras dejar Olimpia y fichar por Sporting FC de Costa Rica.

El contención se ha consolidado como un inamovible en el equipo albinegro, pero su equipo no ha podido hacer pie y hacer un buen torneo en la Liga.

Pese a eso, Pineda es voz autorizada para hablar de Olimpia con quien 10 títulos (9 de liga y 1 Copa CA) y fue por eso que no dudó y lanzó su sentencia.

Publicidad
Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

ver también

Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

¿Qué dijo Carlos Pineda de Olimpia antes de enfrentar a Cartaginés?

El volante, también seleccionado nacional de Honduras, fue consultado por el encuentro entre Olimpia y Cartaginés de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Fue en ese marco que Pineda avisó seriamente a Cartaginés: “Se van a enfrentar al más grande de Centroamérica”, dijo sin duda alguna.

Publicidad

Sobre el encuentro entre Leones y Brumosos, el ´Ingeniero´ analizó las fortaleceas de su ex equipo y avisó que será un “partido duro, va a ser peleado, cerrado. Que sepan (los de Cartaginés) que Olimpia tiene jugadores de mucho peso de la Selección Nacional de Honduras que son buenos, talentosos y que tienen mucho dinamismo e intensidad. Va a ser un lindo partido, duelo parejo que se va a definir por detalles”.

Publicidad
Mientras en Olimpia era goleador y líder, así es la dura realidad de Alberth Elis tras fichar con Marítimo de Portugal

ver también

Mientras en Olimpia era goleador y líder, así es la dura realidad de Alberth Elis tras fichar con Marítimo de Portugal

El volante no se atrevió a dar a un favorito para la llave, pero seguramente tendrá muy claro que Olimpia es el favorito a pasar.

El ´Albo´ viajará a Costa Rica este martes y el día jueves se medirá a los dirigidos por Andrés Carevic.

Publicidad

Tanto Olimpia como Cartaginés llegan como líderes de sus respectivas ligas tras lograr triunfos el pasado fin de semana.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Andrés Carevic no pudo fichar a Alex López, pero sí a otro campeón con Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Andrés Carevic no pudo fichar a Alex López, pero sí a otro campeón con Alajuelense

Machillo Ramírez recibe la noticia que no quería escuchar
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez recibe la noticia que no quería escuchar

Desde Cartaginés hablan de la llegada de Carevic a La Sele
Costa Rica

Desde Cartaginés hablan de la llegada de Carevic a La Sele

La MLS pone a Alonso Martínez a la par de Messi y confirma un nuevo récord histórico
Costa Rica

La MLS pone a Alonso Martínez a la par de Messi y confirma un nuevo récord histórico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo