Carlos Pineda lanza su sentencia antes del Olimpia vs. Cartaginés en Copa Centroamericana; en Saprissa no gustará

Carlos Pineda vive una nueva realidad totalmente distinta a la que estaba acostumbrado tras dejar Olimpia y fichar por Sporting FC de Costa Rica.

El contención se ha consolidado como un inamovible en el equipo albinegro, pero su equipo no ha podido hacer pie y hacer un buen torneo en la Liga.

Pese a eso, Pineda es voz autorizada para hablar de Olimpia con quien 10 títulos (9 de liga y 1 Copa CA) y fue por eso que no dudó y lanzó su sentencia.

¿Qué dijo Carlos Pineda de Olimpia antes de enfrentar a Cartaginés?

El volante, también seleccionado nacional de Honduras, fue consultado por el encuentro entre Olimpia y Cartaginés de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Fue en ese marco que Pineda avisó seriamente a Cartaginés: “Se van a enfrentar al más grande de Centroamérica”, dijo sin duda alguna.

Sobre el encuentro entre Leones y Brumosos, el ´Ingeniero´ analizó las fortaleceas de su ex equipo y avisó que será un “partido duro, va a ser peleado, cerrado. Que sepan (los de Cartaginés) que Olimpia tiene jugadores de mucho peso de la Selección Nacional de Honduras que son buenos, talentosos y que tienen mucho dinamismo e intensidad. Va a ser un lindo partido, duelo parejo que se va a definir por detalles”.

El volante no se atrevió a dar a un favorito para la llave, pero seguramente tendrá muy claro que Olimpia es el favorito a pasar.

El ´Albo´ viajará a Costa Rica este martes y el día jueves se medirá a los dirigidos por Andrés Carevic.

Tanto Olimpia como Cartaginés llegan como líderes de sus respectivas ligas tras lograr triunfos el pasado fin de semana.