Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Oro 2023, la continuidad de Diego Vázquez en la Selección de Honduras se ha puesto en duda. El entrenador argentino tiene contrato hasta el 31 de julio de este año y ya suena su compatriota Pedro Troglio para reemplazarlo.

En la entrevista que dio con Diario Diez, el director técnico de Olimpia se refirió a la posibilidad de llegar a ocupar el banquillo de la Bicolor. Reveló que su próximo objetivo es dirigir un combinado nacional, pero aclaró que todavía no hubo ningún contacto formal.

“Yo quiero ser claro, algunos me han llamado, otros te dan ya como técnico de la Selección y otros dan a 20 técnicos distintos. Yo sinceramente nunca he tenido una conexión, nadie me ha llamado y mirá que tengo gente en el club que trabaja en la federación. El otro día me preguntaron en Argentina si me gustaría dirigir a una selección”, comenzó explicando Troglio.

Y agregó: “Hoy lo veo dirigir a una selección, pero no solo habló de la Selección de Honduras, hablo de Costa Rica, Venezuela, Guatemala. Pero es antipático porque yo veo a un entrenador trabajando y si le vence el contrato el 31 de julio, algunos lo dan por fuera, pero todavía no está fuera. Yo tengo un contrato con Olimpia, empiezo la temporada con Olimpia, no sé qué puede pasar mañana“.

Para finalizar, cerró: “Les juro por mis hijos que nadie en la federación me llamó para decirme si agarraría el equipo. En un momento sí, en el instante de dirigir tres partidos, pero ¿tres partidos? ¿Qué trabajo puedo hacer en tres partidos? Si vos nos dirigiste una eliminatoria o un Mundial, no estás capacitado. Scaloni mató a todos con ese tema. El fútbol no es tan complicado. Yo tengo un arreglo con Olimpia. Y es lógico que a uno le causa placer estar en una lista“.