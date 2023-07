Siguen las repercusiones por la eliminación de la Selección de Honduras en la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Los catrachos ganaron su partido contra Haití, pero quedaron afuera por la victoria de Qatar ante México. Los asiáticos igualaron con los centroamericanos en puntos y pasaron por diferencia de gol.

Diego Vázquez, entrenador de la Bicolor, acusó a los aztecas de no querer ganar el encuentro y dejarse perder para perjudicarlos. Además, se refirió a si continuará o no en el cargo para las próximas competiciones que se le vienen al combinado nacional.

“Hoy hicimos un buen partido, terminamos ganando, le hicimos un gran partido a Qatar, merecimos ganar, fuimos creciendo. Nos faltó que nos hicieran uno o dos goles menos México. Me sentí respaldado por lo que hicieron en la cancha, salvó en el duelo ante México“, comenzó declarando en conferencia de prensa.

Y agregó sobre el tema Tri: “¿Cuánto goles nos hicieron falta? No sé, porque nosotros no estábamos viendo el partido de México y pensé que mínimo iban a empatar el partido. Vuelvo a repetir, si México no jugaba a ganar, el fútbol les va a pasar factura en futuras competencias porque el fútbol sí te pasa factura. No tengás dudas”.

Para finalizar, analizó el rendimiento en la Copa Oro y habló de su continuidad: “Si lo comparás con los procesos pasados este proceso fue mucho mejor y ganamos partidos, por ahí estamos en un 40% y 50% de lo que ganamos. Totalmente (está para seguir), estamos para esto“.