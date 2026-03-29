La joya de Saprissa que ilusiona a Nicaragua: Jafet Rojas pide pista con Hernán Medford y entra al radar de la Azul y Blanco

El Deportivo Saprissa se ha caracterizado históricamente por ser una de las canteras más prolíficas de Centroamérica, y en sus filas actuales se pule un talento que genera enormes expectativas más allá de la frontera norte de Costa Rica.

Se trata de Jafet Rojas, un sólido defensor de nacionalidad nicaragüense que viene escalando en las divisiones menores del conjunto morado y hoy se encuentra consolidado en la categoría Sub-21.

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El sueño de debutar con Saprissa

Mientras continúa su proceso formativo de alto rendimiento en el club tibaseño, el zaguero tiene como objetivo principal de llenar el ojo de Hernán Medford, actual timonel del primer equipo, para recibir la ansiada oportunidad de debutar en la máxima categoría.

Jafet Rojas, la joya pinolera del Monstruo (Instagram).

Sabiendo que Medford no tiene reparos en darle rodaje a los jóvenes que demuestran carácter, el pinolero trabaja a tope para ser la próxima gran sorpresa en la convocatoria del primer equipo.

Nicaragua pone el ojo en la joya morada

La regularidad de Rojas en las ligas menores no han pasado desapercibidos para quienes siguen de cerca a los talentos de Nicaragua en el extranjero. Recientemente, la reconocida página de Facebook “Legión Pinolera” dedicó un posteo especial al defensor, metiéndole en el radar de los seguidores de la “Azul y Blanco”.

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“¿Recuerdan a Jafet Rojas?, ya estuvo en microciclos con la selección juvenil de Nicaragua pero no pudo debutar. Luego de 2 años de su microciclo con Nicaragua, aún sigue en Saprissa pero en la categoría U21 he incluso algunos partidos de capitán“, destacaron en la publicación.

Rojas está consolidado en la Sub-21 morada (Instagram).

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En la mismo mensaje, la plataforma hizo un llamado directo a la Fenifut para que no lo dejen escapar y lo integren a la absoluta. “Rojas debería de ser uno de los jugadores a observar en seleccion mayor, un defensa formado en una de las mejores canteras de CA, lleva años en la institución y sobre todo ya cuenta con la nacionalidad nicaragüense y ya ha estado en microciclos con selección juvenil pinolera“, destacaron, para luego sentenciar: “Un jugador joven, apuntó de su debut profesional, con escuela formativa, con la nacionalidad nicaragüense, ¿porque no probarlo?, siendo un jugador de proyección“.

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De esta manera, el camino de Jafet Rojas transita hoy entre dos grandes sueños que podrían entrelazarse en los próximos meses. Por un lado, demostrarle a Hernán Medford que está listo para plantarse en el césped del Estadio Ricardo Saprissa con el primer equipo; por el otro, recibir el esperado llamado de Nicaragua para convertirse en el nuevo caudillo de la defensa.

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En síntesis

-Jafet Rojas es un defensor central nicaragüense formado en el Deportivo Saprissa. Actualmente milita en la categoría U-21, donde ya ha portado la cinta de capitán.

–La afición y páginas especializadas exigen que la Selección Mayor de Nicaragua lo convoque para renovar la zaga.

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–Hace dos años ya estuvo en microciclos con la selección juvenil nicaragüense.