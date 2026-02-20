Mauricio Tapia revela el problema que tuvo con Gersón Chávez y el jugador de Costa Rica que también se fue de Antigua

Sacudida en Antigua antes de medirse al Municipal por la jornada 8 del torneo Clausura 2026 en Guatemala. El actual bicampeón ha dado de baja a dos jugadores de la plantilla.

Uno es Gerson Chávez, el hondureño ha tenido una mala actitud que fue reprobada por Mauricio Tapia, su entrenador y este decidió sacarlo del club.

ver también Honduras queda impactada con la realidad que vive Gerson Chávez en Guatemala y su DT confirma por qué lo echó del Antigua

Fútbol Centroamérica se puso en contacto con Tapia y le consultó el motivo por el que sacó a Chávez y fue rotundo con su respuesta.

“Gerson al ver que no iba convocado para el partido decidió irse a mitad del entreno, lo que consideré una falta de compromiso y respeto hacia todos los involucrados en el proyecto”.

Con esto, el hondureño queda fuera del bicampeón de Guatemala, pero no fue el único que se marcha.

Tapia en la conversación dio a conocer que Jostin Daly también dejó de pertencer al Antigua, pero esta fue por una decisión de la directiva.

Las tres respuestas íntegras de Mauricio Tapia a Fútbol Centroamérica

Fútbol Centroamérica se puso en contacto con Tapia para saber lo que pasaba dentro del club y el propio DT confirmó la salida de Gerson Chávez y también del tico Jostin Daly, quien no estaba en el radar de bajas

Publicidad

Publicidad

“Así es tanto él (Gerson Chávez) como Jostin Daly dejaron de pertenecer al equipo”.

“Lo de Chávez fue decisíon mía y lo de la Daly de la Junta Directiva”.

Publicidad

“Gerson al ver que no iba convocado para el partido decidió irse a mitad del entreno, lo que consideré una falta de compromiso y respeto hacia todos los involucrados en el proyecto”.

Publicidad

Antigua visita este sábado al Municipal por la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el partido será en el estadio Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

Publicidad