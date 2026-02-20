Yamil Bukele aplica castigo drástico contra el árbitro mundialista Iván Barton

La FESFUT que encabeza Yamil Bukele, tomó una decisión contundente tras la polémica generada en la jornada 8 del Clausura 2026 y suspendió por dos partidos al árbitro Iván Barton, luego de su actuación como juez central en el enfrentamiento entre Águila y Alianza, un duelo que dejó múltiples cuestionamientos en el entorno del fútbol salvadoreño.

La medida fue confirmada por la Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que sostuvo una reunión el jueves 19 de febrero con las principales autoridades arbitrales. Tras analizar lo sucedido en el compromiso, se determinó aplicar la sanción conforme a los criterios establecidos dentro de su estructura disciplinaria.

En el documento oficial, la federación explicó que la resolución se adoptó en apego al marco normativo vigente, aunque dejó claro que el caso también abrirá la puerta a una revisión más profunda del reglamento. La actuación de Barton generó debate tanto en la afición como en los protagonistas del encuentro.

Además, el Comité Ejecutivo giró instrucciones al departamento legal, a la propia Comisión y a la Dirección de Árbitros para presentar una propuesta que contemple la ampliación del marco reglamentario y disciplinario que rige el arbitraje. Esto podría traducirse en un endurecimiento de las sanciones o en una actualización de los protocolos de evaluación.

La federación también subrayó que se mantendrá vigilante del desempeño, capacitación y evaluaciones de los árbitros, en un claro mensaje de supervisión constante ante la exigencia que demanda el campeonato nacional. El objetivo es fortalecer la transparencia y credibilidad del torneo.

Finalmente, la FESFUT reafirmó su compromiso de dotar a los colegiados de los recursos necesarios para ejercer su labor de la mejor manera, buscando equilibrar la exigencia disciplinaria con el respaldo institucional. El caso de Iván Barton marca un precedente en un Clausura 2026 que ya comienza a calentarse fuera de la cancha.

