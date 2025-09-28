Equipo histórico de El Salvador rompe el mercado con un fichaje procedente desde México

El Club Deportivo Águila dio un paso importante en su reestructuración deportiva con la llegada de su nuevo entrenador, el mexicano Juan Carlos Chávez, quien aterrizó en El Salvador este domingo acompañado de su asistente José Luis Mata. Con este movimiento, la dirigencia migueleña busca encaminar al equipo en el Torneo Apertura 2025 y devolverle protagonismo en la liga salvadoreña.

ver también “El que viene es un técnico mexicano”: El cambio inesperado que impacta a todo El Salvador

El anuncio oficial fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se compartió un video de la llegada del cuerpo técnico. “El nuevo director técnico de Club Deportivo Águila, Juan Carlos Chávez, arribó al país junto a su asistente, José Luis Mata, para incorporarse oficialmente al cuerpo técnico del equipo”, publicó la institución, confirmando que el mexicano ya está listo para asumir sus funciones.

La presentación oficial de Chávez y Mata ante los medios de comunicación se realizará este lunes por la tarde en un hotel capitalino, según informó la directiva encabezada por Rigoberto Ortiz Ostorga. El acto marcará el inicio de una nueva etapa para los migueleños, quienes confían en la experiencia del estratega azteca para dar un salto de calidad.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

No obstante, el debut de Chávez en el banquillo tendrá que esperar unos días más. Para el compromiso de este lunes contra el Hércules, será Sergio Muñoz, actual preparador de porteros, quien asuma de manera interina la dirección técnica. Esta decisión fue solicitada directamente por el propio Daniel Messina, actual director deportivo del club, en el marco de la transición de mando.

Publicidad

Águila estrenará técnico

El duelo entre Águila y Hércules está programado para las 7:30 de la noche en el estadio Cuscatlán, un escenario donde el cuadro emplumado intentará sumar puntos importantes mientras aguarda el estreno oficial de su nuevo timonel. La expectativa entre la afición es alta, pues se espera que la llegada del entrenador mexicano inyecte motivación al plantel.

Publicidad

ver también Mágico González no se contuvo: la leyenda de El Salvador necesitó solo una palabra para hacer trizas a Alex Roldán y Eriq Zavaleta

Con la incorporación de Juan Carlos Chávez y su cuerpo técnico, el Águila busca consolidar un proyecto que combine resultados inmediatos con la construcción de una estructura sólida a futuro. La apuesta es clara: devolver al equipo su mística competitiva y luchar por el protagonismo en el fútbol salvadoreño.