“Hay jugadores que no quieren”: Figura de Águila no se guarda nada y lanza fuerte crítica a sus compañeros

El mediocampista español del cuadro negronaranja no se guardó nada y pidió autocrítica dentro del plantel tras la caída ante el Tren del Norte.

javier pineda

Por Javier Pineda

Águila terminó su participación en la Copa Centroamericana 2025, luego de perder 2-0 ante Real Estelí, resultado con el que consumaron una participación para el olvido de los clubes salvadoreños y que causó que una de las figuras del plantel lanzara una crítica a sus compañeros.

Gregori Díaz, centrocampista español de los aguiluchos, fue fuerte y franco con sus declaraciones tras la caída de 2-0, en el que lanzó un fuerte mensaje a los otros jugadores, reclamando más compromiso y en el que no se guardó nada.

La crítica de Gregori Díaz a sus compañeros de Águila

“No, la verdad, pedir disculpas a la afición y tener un poquito de autocrítica. Creo que se le dio la oportunidad a jugadores que no venían jugando. Era una bonita oportunidad para que la aprovecharán y la verdad que creo que no dimos la cara”, expresó con evidente molestia.

Díaz fue directo al señalar que el rival nicaragüense impuso jerarquía y que Águila no supo cómo enfrentarlo. “No supimos enfrentar a un rival que tuvo bastante más jerarquía que nosotros y la verdad, nada, a seguir trabajando y levantar cabeza. Creo que ya en este torneo nos despedimos”.

El volante continuó con su crítica “Toca enfrentar la liga local y yo creo que lo que no sea salir campeones será también un fracaso. Y ya te digo, hacer mucha autocrítica. Porque al final vienes aquí con la mejor cara y posición para hacer un buen partido y resulta que hay jugadores que no quieren o yo no sé qué les afecta. Es complicada la verdad”.

“Cuando hay siete jugadores titulares que se han ido a selecciones, es más complicado, admitió, aunque insistió en que quienes tuvieron la oportunidad debieron mostrar más en el campeonato.

