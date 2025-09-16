“Fue a Costa Rica”: Erick Cabalceta toma una decisión que genera polémica en El Salvador

Erick Cabalceta se vio ubicado bajo el ojo de la polémica en las últimas horas, por una polémica decisión. El Salvador entero se encuentra en vilo, tras los pasos que el propio futbolista decidió seguir en su carrera profesional. Nadie se lo vio venir.

Cabalceta es un hombre muy interesante del fútbol salvadoreño en estos últimos tiempos. Su trayectoria se vio truncada cuando el Municipal Limeño lo dejó libre. Desde el 17 de septiembre de 2024 hasta el 7 de junio del 2025 estuvo sin club.

Todo parecía mejorar en su carrera al firmar para Club Deportivo Águila, para dar por confirmado su regreso a la Liga Mayor. De 10 partidos posibles, disputó siete y su ausencia en los tres restantes desató gran polémica entre los aficionados.

Erick Cabalceta rumbo a Costa Rica: desata la polémica en el fútbol de El Salvador

Durante los últimos días, el nombre de Erick Cabalceta sonó cada vez más fuerte entre los aficionados del fútbol salvadoreño. Los rumores indicaban que su lugar en CD Águila ya no existía. Al parecer, por varias cuestiones se lo había apartado.

Esto generó un verdadero cimbronazo entre quienes siguen los días del deporte de El Salvador. Uno de los jugadores mejor valorados, ya no formaría parte del grupo. Finalmente, esto se desmintió por el propio presidente de la institución.

El periodista Christian Peñate reprodujo las palabras de Rigoberto Ortiz: “Erick Cabalceta en el equipo. Es mentira que se lo ha separado. Solamente, fue a Costa Rica a resolver algunos asuntos, pero ya regresó”, informó Bazucaback en su X.