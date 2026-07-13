Predicción Mundial 2026: la IA elige al ganador de la Bota de Oro entre Messi, Mbappé y Harry Kane

Antes de las semifinales, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Harry Kane lideran una carrera goleadora que promete definirse en los últimos partidos del Mundial 2026. Una Inteligencia Artificial eligió a su favorito para quedarse con la Bota de Oro.

En la antesala de las semifinales del Mundial 2026, tres de los cuatro equipos que continúan en carrera tienen entre sus filas a los grandes protagonistas de la tabla de goleadores.

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Lionel Messi representa a Argentina, Kylian Mbappé lidera el ataque de Francia y Harry Kane mantiene vivas sus posibilidades con Inglaterra. España es la única semifinalista sin un futbolista ubicado en los primeros puestos de la clasificación individual (su máximo artillero es Mikel Oyarzabal, con 4 anotaciones).

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Así está la tabla de goleador del Mundial 2026

Messi y Mbappé llegan a esta instancia igualados con ocho goles cada uno, mientras que Kane suma seis tantos, la misma cantidad que su compañero Jude Bellingham, y necesita descontar dos goles para alcanzar a los líderes.

Por otro lado, aunque Erling Haaland convirtió siete goles con Noruega y quedó apenas uno por debajo de Messi y Mbappé, su eliminación en cuartos de final redujo la disputa por el premio a los futbolistas que todavía tienen partidos por delante.

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La IA predice al ganador de la Bota de Oro

Con la carrera completamente abierta, en Fútbol Centroamérica le preguntamos a una Inteligencia Artificial quién terminará como máximo goleador del torneo y se llevará la codiciada Bota de Oro. Para elaborar su pronóstico tomó en cuenta la cantidad actual de goles, los criterios de desempate, los próximos rivales y el rendimiento ofensivo de las tres selecciones.

La IA eligió a Kylian Mbappé como el principal candidato. Su pronóstico es que el capitán francés volverá a marcar durante la recta final y terminará el Mundial con 10 goles, una cifra que le permitiría superar a Messi y convertirse nuevamente en el máximo anotador de la competencia, después de haber ganado el mismo premio en Qatar 2022.

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Kylian Mbappe es el favorito de la IA para llevarse la Bota de Oro (Getty Images).

El francés cuenta además con una ventaja importante en caso de finalizar igualado con Messi: registra tres asistencias, mientras que el argentino tiene una. El reglamento establece que, cuando dos jugadores terminan con la misma cantidad de goles, el primer criterio de desempate es el número de asistencias; si la igualdad continúa, se consideran los minutos disputados. Por ese motivo, Mbappé lidera actualmente la clasificación pese a compartir ocho tantos con el capitán argentino.

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La predicción final de la IA coloca a Mbappé primero con 10 goles, a Messi segundo con nueve y a Kane con siete. El margen es mínimo y una sola actuación puede cambiar el desenlace, especialmente en una edición que reúne a tres ganadores de Botas de Oro anteriores.