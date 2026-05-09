Eduardo Espinel señala los culpables de la derrota de Olimpia y advierte a Real España en las triangulares

El entrenador Eduardo Espinel enumeró los factores culpables de la derrota de Olimpia 3-1 ante Real España por las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El estratega uruguayo señaló que los errores cometidos por su equipo fueron infantiles, además aseguró que Olimpia no es candidato para ganar el presente torneo como sí lo son Real España y Motagua.
Espinel también aseguró que Olimpia no se preparó para el Clausura 2026 debido al desgaste físico y los constantes viajes que han realizando en este primer semestre del año en el que no han alcanzado su mejor forma.
Eso sí, el entrenador advirtió que el juego del martes ante Real España en Tegucigalpa será completamente diferente al que se vio en el estadio Morazán, donde se vieron ampliamente superados.
Las palabras de Eduardo Espinel
Dos tiempos diferentes
“La verdad que fueron dos tiempos muy diferentes, donde fuimos superados en el segundo tiempo. No se pudo hacer lo que se hizo en el primer tiempo, que era presionar arriba, estar en líneas juntas. Todo lo contrario: estuvimos muy separados en el campo”.
“El equipo, por supuesto, sabíamos también que podía pasar, que se quedó sin energía por el desgaste del partido pasado. Pero bueno, no es excusa. Se hizo un mal segundo tiempo. Errores infantiles, errores que no se pueden cometer en esta clase de partidos, en los goles. Y bueno, a consecuencia de eso, creo que Real España fue un justo ganador”.
La merma física
“No, estábamos siempre manejando la posibilidad de que había muchos jugadores que venían jugando al límite. Tuvimos la mala suerte de que ya tuvimos que quemar un cambio en el primer tiempo y eso también nos quitó una ventana”.
“Entonces también nos complicó un poquito no apurarnos con los cambios, pero en definitiva seguíamos creyendo que el equipo se podía recomponer. Pero bueno, justo cuando estábamos por hacer la variante fue que nos hacen el segundo gol y ahí también trastocó un poco lo que estábamos pensando desde el inicio del partido”.
“La verdad que muy desilusionado porque queríamos ya ir volcando la balanza hoy por los tres puntos y lo podíamos conseguir. Pero bueno, hay que seguir peleando, tragar la amargura que tenemos y recuperar rápido porque esto sigue”.
El partido en Tegucigalpa será diferente
“Yo creo que va a ser muy diferente a este porque los dos equipos van a estar con energías similares; no como estaba España hoy, que estaba fresco. Vamos a estar los dos desgastados. Así que creo que va a ser diferente el partido. Ahí está la inteligencia de ver el equipo que podamos tener en la cancha para hacer la diferencia en nuestra casa y seguir dependiendo de nosotros, que es lo que queremos”.
Olimpia no está preparado
“Si yo digo por qué, suena a excusa, pero ya lo he dicho montones de veces: este equipo no se preparó para este torneo. Fuimos el equipo que jugó más partidos en el semestre pasado y en este, y no hicimos pretemporada”.
“Voy a repetir: si doy los argumentos parece que suena a excusa, pero es la realidad. Hoy fue un tema físico, no fue un tema futbolístico. Si vos no estás bien desde el punto de vista físico, pasa lo que pasó”.
“Sabíamos que teníamos que convivir con eso. Se los dije desde que arrancó el torneo, no para abrir el paraguas antes, sino porque iba a ser un semestre durísimo para nosotros. Pero vamos a pelearla. No somos los candidatos, ustedes mismos lo han dicho. Real España y Motagua son los candidatos porque salieron arriba. Nosotros vamos a ver si podemos pelear contra esos equipos, pero vamos a intentarlo”.
Lo que debe cambiar Olimpia
“No ser tan inocente. Un equipo a la altura de Olimpia no puede cometer los errores que cometimos en los goles. Fueron infantiles, desde el primero hasta el tercero. No podemos estar tan abiertos. Faltó capacidad, lectura de juego. Hace mucho tiempo que estoy acá en Olimpia y no habíamos recibido goles tan fácilmente”.
“Entonces eso es una alerta. Tienen que aprender los jugadores que cometieron los errores. Tenemos que aprender nosotros y seguramente tendremos que reestructurar esto. No hay mucho tiempo para corregir. Solamente mirar, hablar, charlar y ver quiénes son los que están mejor para afrontar el encuentro que viene”.