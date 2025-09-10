Fabrizio Romano confirma la bomba: el Vinicius que llega a Arabia para ser nuevo compañero de Romell Quioto y Deiby Flores

Fabrizio Romano fue el primero en confirmar que Romell Quioto y Deiby Flores tienen un nuevo compañero en el Al-Najma SC de Arabia Saudita.

El equipo de Arabia compró a Lázaro Vinicius (23 años) por 5 millones de euros, incluyendo el conjunto indálico una cláusula por la que percibiría el 15% de una futura venta.

Llega para reforzar el ataque procedente del Almería de la segunda división de España y buscará dar su mejor versión para volver a Europa.

Comunicado Almería sobre Lázaro Vinicius

Lázaro Vinicius ha dejado de pertenecer al Almería y se marcha al fútbol de Arabia Saudí, en concreto al Al-Najma tras el acuerdo al que han llegado ambos clubes y el futbolista brasileño para el traspaso de éste. Así las cosas, Lázaro pone fin a dos temporadas y media como rojiblanco. Por delante le quedaba una vinculación hasta junio de 2028.

El atacante llegó a la entidad almeriense en el ejercicio 2022-2023 con el equipo recién ascendido a Primera División. Disputó 19 partidos de Liga y 1 de Copa, marcando 6 goles en la máxima categoría del fútbol español, después de hacer una brillante recta final de campeonato. En la campaña 2023-2024, también en Primera, fue alineado en 14 encuentros de Liga y en 2 del torneo copero. En febrero se marchó cedido al Palmeiras.

La pasada temporada 2024-2025 jugó 15 partidos en Segunda División, 2 en el play-off de ascenso y 1 en Copa, haciendo un gol. En el presente ejercicio había participado en los cuatro encuentros que se llevan de LALIGA HYPERMOTION.

La UD Almería le desea a Lázaro Vinicius toda la suerte en su nueva andadura profesional.

