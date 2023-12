La Selección de Honduras no ha perdido el tiempo y ha comenzado a planificar sus partido del 2024, en especial el que tendrá contra Costa Rica correspondiente al repechaje por estar en la Copa América 2024, pero para este duelo no podrá contar con su guardameta titular Edrick Menjívar quien está suspendido.

Esta ausencia ha causado que se comience a rumorear sobre su sustituto y uno de ellos podría ser el argentino nacionalizado catracho Jonathan Rougier, aunque esto no ha sido del agrado de Menjívar quien indicó que hay más guardametas hondureño para elegir y esto también provocó que el meta de Motagua diera su respuesta.

¿Qué dijo Menjívar?

“Siempre he dicho que si al ámbito nacional viene un jugador fuera de serie, que usted diga ‘wow, qué pedazo de jugador’, para mí no hay problema en naturalizarlo y ponerlo a jugar, pero creo que Honduras tiene grandes arqueros”, dijo.

“Harold Fonseca que hizo un gran partido ante Motagua, también Luis López que no hay que olvidarse lo que le ha dado a la selección y a Real España; también está Marlon Licona que ha estado durante todo el proceso y lo está haciendo bien con el Victoria“, agregó.

¿Qué respondió Rougier?

“Yo lo dije montón de veces. Cada quién tiene su opinión es totalmente respetable. Él debe tener sus pensamientos, sin son a favor o en contra, no me pondré en su contra. Al contrario, respeto su opinión y me parece un gran portero también”, aseguró.

“Tengo que respetar y ser consciente que la decisión la tiene el cuerpo técnico de la Selección. Hay muy buenos porteros dentro de la Liga, sea cual sea la decisión siempre la apoyo y respeto. Estoy bien, eso va de la mano con el equipo, cuando el conjunto va bien las individualidades resaltan”, finalizó.

La última palabra la tendrá el entrenador Reinaldo Rueda, quien tendrá que buscar al guardameta que se hará cargo del marco de la H en este trascendental compromiso, en el que se intentará estar en la Copa América.

