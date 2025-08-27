“Es el responsable”: Javier López impacta a todo Motagua con la frase que nadie se atreve a decir tras echar a Saprissa

Es tendencia:
Javier López dio la cara tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Por Alvaro De La Rocha

Por Alvaro De La Rocha

Javier López dio la cara tras echar a Saprissa de la Copa Centroamericana.

Javier López volvió a Tibás y se convirtió por segunda vez la pesadilla de Saprissa en la Copa Centroamericana.

Ya con el Antigua de Guatemala los amargó y ahora con Motagua hizo exactamente lo mismo. El español sabe jugarle a los Morados.

Tras el partido dio la cara, valoró el encuentro y dejó una frase que sorprende a todo Motagua tras la clasificación.

¿Qué dijo Javier López que impacta a todo Motagua?

Javier López, DT de Motagua, dedicó el triunfo a Diego Vázquez, antiguo entrenador del equipo y al que valora mucho su trabajo.

“Quiero dedicarle esta clasificación a Diego Vázquez. Todo lo bueno que le pase a Motagua de acá a Diciembre es responsabilidad también de él, porque empezó este proyecto y muchas cosas de las que tiene el equipo forman parte de su ADN”.

Sobre Saprissa también habló y dijo que siempre estuvieron convencidos de dar el batacazo para clasificar a los cuartos de final.

“El mensaje a la plantilla fue claro, el pasado de Motagua en Costa Rica no ha sido bueno, hubo que mostrarle que otros sí pudieron hacerlo aquí, y que ellos no son menos que nadie. Hoy vimos de tú a tu a Saprissa e hicimos lo que necesitábamos para pasar esta eliminatoria, pasar como primero, que me llena de satisfacción. Estoy seguro que todos los hondureños que siguen al Ciclón están orgullosos”.

