“Es como la muerte”: Edrick Menjívar no se olvida de Costa Rica y revela quién lo hizo volver a la Selección de Honduras

Edrick Menjívar ha dejado una extensa entrevista en la que ha hablado sin pelos en la lengua sobre su etapa en la selección de Honduras, su renuncia y consiguiente regreso.

Comenzó revelando que haberse ido de la Bicolor fue un gran error: “Cuando pasó lo de Costa Rica, estábamos en el camerino, y todos estábamos muertos, tristes y decepcionados. Fue una decisión basada en la decepción y la frustración. Me dolió mucho no ir al Mundial”.

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Y agregó: “En ese momento no tenía las fuerzas para seguir en la selección, no es por las críticas que recibí, fue por un tema más personal, la decepción de no haber logrado el objetivo. Antes de decirlo a los medios, le avisé a mi familia”.

Edrick Menjívar cuenta que todavía le afecta mucho no haber clasificado al Mundial porque todo lo tenían en sus manos. Además, aseguró que el dolor es “como una muerte”.

“Me sigue afectando no ir al Mundial, cada vez que veo un partido amistoso de las selecciones que van al Mundial, porque era nuestro sueño. Es un dolor como la muerte de un ser querido, te duele para siempre, pero aprendes a vivir con él. Me equivoqué al decirlo públicamente tan rápido, en un momento como ese se debe mantener la calma y la tranquilidad. En definitiva, fue algo que me superó emocionalmente”.

Francis Hernández lo convenció de volver

La persona que lo convenció de regresar a la selección de Honduras fue Francis Hernández, quien logró que Menjívar cambiara de opinión y decidiera regresar para las eliminatorias del Mundial 2030.

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“Llegó Francis Hernández, me mostró un gran interés, y eso me agradó. Me dijo que había visto varios partidos de la selección y los números. No es por agrandarme, pero mis números en la eliminatoria con la selección son buenos”.

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Menjívar se puso a disposición: “Estuvimos dos horas y media almorzando, le di mi punto de vista y él me dio el suyo. Llegamos a buen término y le dije que recapacitaba y me ponía a disposición del cuerpo técnico, si ellos decidían llamarme. No le puse ninguna condición”.

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El nuevo DT, José Francisco Molina, ya lo llamó para el duelo del 31 de marzo ante Perú, donde Edrick Menjívar se perfila como titular.

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