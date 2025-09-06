“Decadencia”: Chepe Bomba ataca a Costa Rica con la sentencia que festeja todo Panamá

La igualdad frente a Nicaragua dejó a Costa Rica con un sabor amargo en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El resultado fue duramente cuestionado por el periodista Chepe Bomba, quien siguió de cerca el encuentro y no dudó en señalar las falencias del conjunto tico.

¿Qué dijo Chepe Bomba sobre Costa Rica en este arranque de Eliminatorias?

El periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, fue contundente tras el empate de Costa Rica frente a Nicaragua. En sus redes sociales criticó con dureza a la Selección tica, señalando que si no se logra vencer a un rival con diez hombres, el camino al Mundial luce muy lejano.

Además, apuntó a un retroceso evidente en el fútbol costarricense, al que acusó de estar sumido en once años de mediocridad desde Brasil 2014, dejando claro que la jerarquía histórica ya no alcanza para disimular las carencias actuales.

Chepe Bomba – Panamá

“Si no puedes contra una Nicaragua con 10 hombres, el Mundial está lejos. Olvídate de la jerarquía y de los 20 mundiales de Costa Rica. Es un retroceso claro y marcado. Decadencia. Van 11 años de mediocridad. Se anclaron en 2014”, afirmó Chepe Bomba en su cuenta oficial de X.

La rivalidad centroamericana que enciende a Panamá

Este último resultado de Costa Rica no solo generó polémica en el ámbito tico, sino que también fueron celebradas en Panamá. La rivalidad histórica entre ambas selecciones hizo que muchos panameños festejaran este tropiezo de La Sele.

Sin embargo, Panamá tampoco logró un arranque ideal en su camino al Mundial 2026, ya que debutó con un empate ante Surinam jugando como visitante.

Selección de Panamá ante Surinam

El resultado dejó la sensación de que al equipo canalero le faltó solidez para imponer condiciones, mostrando que también tendrá que ajustar detalles si quiere competir con fuerza en estas Eliminatorias.