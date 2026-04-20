Encontrado por Francis Hernández: el fichaje que medita Honduras para el Mundial

El director deportivo, Francis Hernández, no solo tiene en la mira a la selección mayor de Honduras, sino también a las categorías menores, donde busca dejar un legado sólido para la Bicolor durante su estancia.

El español maneja una amplia lista de nombres, y desde Legión Catracha han informado sobre uno que ha descubierto en Estados Unidos y que podría ser útil para el Mundial Sub-17 que se disputará en noviembre.

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Francis Hernández encuentra talento en EE. UU.

Se trata del extremo Darren Madrid, quien milita en las divisiones inferiores del Wake FC de la MLS NEXT y tiene 16 años.

Legión Catracha adelantó: “Darren Madrid (2009), extremo que juega en el Wake FC de la MLS NEXT. De padres hondureños, ya cuenta con pasaporte catracho y es elegible para la Sub-17 de Honduras rumbo al Mundial de la categoría”.

Madrid juega como extremo y sería uno de los perfiles que habría identificado el director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández, durante su gira en Estados Unidos, con el objetivo de potenciar al equipo dirigido por Merling Paz.

“Esta clasificación representa una oportunidad maravillosa para ganar visibilidad en el escenario internacional y competir a un nivel diferente, ya que, como sabemos, una Copa Mundial es un hito fundamental en la carrera de todo futbolista, independientemente de su edad”, declaró a Concacaf.com el entrenador de la selección Sub-17 de Honduras, Merling Paz.

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“Se nos están proporcionando todas las herramientas necesarias para prepararnos de la mejor manera posible a través de los ciclos de entrenamiento internos que realizamos mensualmente”, añadió Paz. “También tenemos varios viajes internacionales programados. Creemos que una de las contribuciones más importantes a este proceso es, precisamente, disputar un mayor número de partidos internacionales para llegar a la Copa Mundial bien preparados”.