Ni bien se confirmó la salida de Diego Vázquez de la Selección de Honduras, el nombre de Pedro Troglio volvió a sonar fuerte como viene siendo de costumbre. El entrenador argentino hizo un excelente trabajo en Olimpia y siempre se baraja la posibilidad de que de el salto a la Bicolor.

Pese a que esta vez sí hubo un contacto, la Federación se terminó inclinando por Reinaldo Rueda y otra vez fue fallida su llegada al combinado nacional. Sobre esto habló en una entrevista con Diario Diez y reveló que también tiene ofertas de otros lados.

“Ofertas siempre hay, gente que te llama para ir a Arabia, Emiratos Árabes, pero no es nada concreto, son gente que te llama. El tema de la selección lo tomé como algo que no existió nunca“, comenzó declarando Pedro Troglio ante la prensa catracha.

Luego, se reconoció estar decepcionado: “No por no ser el entrenador de la selección. Yo nunca estuve entre los candidatos porque Osorio dijo que lo llamaron y Rueda dijo que hace cuatro meses venían hablando. Yo nunca tuve un pedido de un proyecto, sentarme en una mesa y hablar“.

Para finalizar, concluyó: “Yo creo que a lo mejor para lo que es la Federación, no ven el futbol hondureño muy competitivo, no lo ven capaz, entonces dicen ‘no, mejor traigamos a este’, pero si vos analizas, cuando trajeron a Reinaldo Rueda no había ganado todavía, hasta ese año, a partir que se fue de Honduras comenzó a ganar. Rueda había dirigido una Sub 20 y un interinato con Colombia”.