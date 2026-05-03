No solo es el Flaco Martínez: Otro jugador de Municipal se lesiona de gravedad y tendrá que ser operado

El panorama en Municipal se torna complejo en el momento más decisivo del Clausura 2026, luego de que el club actualizara su reporte médico con noticias que combinan preocupación y alivio. El equipo escarlata enfrenta dos bajas sensibles en su ataqueen plena pelea por el título.

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La situación más delicada es la del delantero José Carlos Martínez, quien sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles tras lesionarse en el partido del jueves. El diagnóstico fue confirmado oficialmente por el club, que además informó que el atacante será sometido a una cirugía este sábado a primera hora.

La baja del “Flaco” representa un golpe duro en lo deportivo, ya que era una de las principales referencias ofensivas del equipo. Su ausencia obliga al técnico Mario Acevedo a replantear el funcionamiento del ataque en un momento donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Yorma Baltazar, el segundo golpe en el ataque rojo

El otro caso que preocupa en el entorno escarlata es el de Yorma Baltazar, quien también pasó por el quirófano, aunque con un panorama más alentador. El jugador fue operado con éxito de la rodilla, tras arrastrar molestias desde el encuentro ante Achuapa.

Según el informe médico, la intervención fue satisfactoria, y el futbolista ya inició su proceso de recuperación, lo que genera optimismo a mediano plazo. Sin embargo, su ausencia inmediata también limita las opciones ofensivas del equipo en esta fase crucial.

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Con estas dos bajas, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para mantener el equilibrio entre ataque y defensa. La presión aumenta para los jugadores disponibles, quienes tendrán que asumir mayor protagonismo en el esquema.

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Municipal se ha visto afectado por las lesiones en la parte final del Torneo Clausura 2026, por lo que espera que al final no sea un factor determinante para su lucha por ganar la corona 33.