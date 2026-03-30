El “premio” que recibió Gerson Chávez en Guatemala tras haber sido despedido de Antigua

Gerson Chávez ha dado de qué hablar en el fútbol de Guatemala luego que el DT de Antigua decidiera que el jugador no formara parte del equipo en plena disputa del Clausura 2026.

Tras lo ocurrido, Gerson Chávez firmó por el Deportivo Chiquimulillaen el ascenso del fútbol chapín, en el que ya se ha ganado la titularidad.

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Sin embargo, hubo un detalle no menor que no llamó la atención entre los aficionados del Antigua y hasta a los de su nuevo club. Gerson Chávez fue “premiado” con el dorsal 10.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de 26 años colgó una publicación con fotografías que revelan su nuevo dorsal y vídeos que dejan destellos de su rendimiento.

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Desde la llegada del hondureño, el Deportivo Chiquimulilla ha logrado dos triunfos al hilo ante Sacachispas y AFF Guatemala.

El cuadro del centrocampista catracho marcha cuarto en la tabla de posiciones del grupo B del Clausura 2026.

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Ahora, habrá que evaluar el rendimiento de Chávez en su nuevo club y su comportamiento fuera de las canchas, ya que tiene una carrera marcada por actos de indisciplina.