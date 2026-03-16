Quita de puntos: Jafet Soto en alerta por la sanción que recibiría Herediano

La regla Sub-21 volvió a convertirse en un dolor de cabeza para el Club Sport Herediano en la recta final del Torneo de Clausura 2026. El conjunto florense aparece en una posición comprometida en la tabla de minutos obligatorios para jugadores jóvenes y el riesgo de una sanción ya comienza a generar preocupación dentro del club,.

Tras disputarse doce jornadas del campeonato, Herediano figura en el último lugar del ranking de cumplimiento de la norma con apenas 665 minutos acumulados. La cifra está muy lejos del objetivo establecido por el reglamento del torneo, que exige alcanzar un mínimo de 1.200 minutos con futbolistas Sub-21 a lo largo de la competencia.

La sanción a la que se expone Herediano

El problema no es menor para el equipo dirigido por Jafet Soto. En caso de no alcanzar esa cantidad al finalizar el campeonato, el club se expondría a una sanción deportiva directa: la pérdida de tres puntos en la tabla de posiciones. En un torneo tan parejo como el actual, ese castigo podría tener consecuencias determinantes en la pelea por los primeros puestos.

El Team llega a esta etapa del campeonato todavía con margen matemático para cumplir con la regla, pero el escenario obliga a acelerar el uso de futbolistas jóvenes en las próximas fechas. Con seis jornadas por disputar, el club deberá sumar un promedio cercano a los 89 minutos por partido si quiere evitar el castigo reglamentario.

Herediano necesita darle más lugar a los juveniles.

La situación plantea un desafío deportivo para el cuerpo técnico de José Giacone, que deberá encontrar el equilibrio entre competir por el liderato del torneo y cumplir con el requisito de minutos juveniles. En muchos casos, esa decisión implica modificar rotaciones o apostar por talentos de las divisiones menores en partidos de alto nivel competitivo.

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El contraste con otros equipos del campeonato también evidencia la magnitud del problema. Tras doce fechas, solo Liberia y Guadalupe aparecen cumpliendo con holgura la regla Sub-21, mientras que Herediano queda en el extremo opuesto de la tabla. Con el campeonato entrando en su tramo decisivo, cada minuto juvenil que sume el Team podría ser tan importante como cualquier gol en su aspiración de mantenerse en lo más alto del Clausura 2026.

Datos Claves

Herediano es último en la tabla de minutos Sub-21 con 665 .

. Si no alcanza esa cifra podría recibir una sanción de tres puntos menos en la tabla.

en la tabla. Con seis jornadas restantes, el Team necesita un promedio de 89 minutos Sub-21 por partido.