Edrick Menjívar señala con nombre y apellido al culpable de no haber fichado por Peñarol

Edrick Menjívar ha sido el mejor portero de Honduras en los últimos años. Su palmarés con Olimpia lo confirma, y, camino al Mundial 2026, se consolidó como el portero titular de la Bicolor.

A pesar de haberse retirado tras no clasificar a la Copa del Mundo, el guardameta ha decidido regresar para ayudar a su país en lo que sea necesario para conseguir el boleto que no obtienen desde Brasil 2014.

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En una entrevista con Deportes TVC, Menjívar aseguró que tuvo una oferta para salir de Olimpia el año pasado, pero que todo se vino abajo debido a su nacionalidad, señalando a otro portero como el culpable.

Edrick Menjívar revela por qué no salió a Peñarol

¿Por qué no saliste al extranjero? “Mucho tiene que ver con la Liga, y porque la selección no ha logrado nada en los últimos años. No ha sido una vitrina. Estuve muy cerca de irme a Peñarol, hablé con el presidente, incluso llamaron a Eduardo (Espinel). Al final, el mandatario del equipo charrúa me dijo: ‘Nosotros ahorita queremos la Libertadores, pero si te traigo de Honduras, la tribuna se me viene encima, por tu perfil’.”

“En la Copa Oro estuve hablando directamente con él y, al final, se decidieron por un chileno (Brayan Cortés) que estaba jugando en Colo Colo. Estuvo una temporada, no rindió, y se fue.”

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Brayan Cortés se convirtió en el nuevo arquero de Peñarol para el segundo semestre de 2025, llegando a préstamo desde Colo Colo hasta diciembre de 2025, buscando continuidad. El arquero de la selección chilena, de 30 años, cerró su salida del ‘Cacique’ tras un período irregular, con el objetivo de reforzar el arco carbonero.