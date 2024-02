Anthony “Choco” Lozano pudo destrabar su situación con Getafe en el último día del merado invernal. Es un hecho que el hondureño cambió de aires al salir cedido a Almería por lo que resta de temporada, aunque no encontró la paz: allí también deberá pelear por el evitar el descenso de LaLiga de España.

Después de no ser tenido en cuenta por su anterior técnico, José Bordalás, el futbolista de 30 años asumirá un rol protagónico en el conjunto Rojiblanco. Esto debido a la lesión del atacante colombiano Luis Suárez, quien hace tres meses sufrió la fractura del tercio medio del peroné de su pierna izquierda.

Suárez era la referencia ofensiva hasta ese fatídico 1 de octubre de 2023, en el que además le anotó el hat-trick más rápido del certamen español —tardó 5 minutos y 23 segundos— a Atlético de Madrid para igualar 3-3. Inclusive, fue una pieza clave en la campaña anterior, convirtiendo 4 goles y dando 5 asistencias, para salvar al equipo del descenso.

¿Qué dijo el DT de Almería sobre el “Choco”?

Luego de que se confirmara que el capitán de la selección catracha no integró la nómina de Getafe, que este jueves cayó 2-0 ante Real Madrid, el entrenador de su nueva escuadra, Gaizka Garitano, habló en rueda de prensa sobre su fichaje y se mostró feliz por poder contar, por fin, con un “9” de área puro.

“Lozano nos puede dar la vida. Leo Baptistao es importantísimo, haciendo un trabajo increíble, y luego la juventud de Marezi, la inexperiencia. Pero ahora mismo necesitábamos un delantero de la categoría, de esa posición, que nos acerque al gol porque ‘Choco’ siempre está rondando el gol. Al final es un delantero centro y nosotros no hemos contado con ninguno en los últimos meses”, aseguró.

¿Cuándo debutaría Anthony Lozano?

No habría que esperar mucho tiempo para ver al “Choco” defendiendo el escudo de los indálicos. Si todo marcha bien, viajaría a Mestalla y tendría hasta chances de jugar como titular su primer partido el próximo sábado 3 de febrero, frente a Valencia, desde las 7:00 a.m. del país hondureño.

La tarea del ex Olimpia no será sencilla. Almería no conocé la victoria hace ya 22 partidos y marcha último en LaLiga 2023/24, con 6 puntos. Además, enfrente tendrá a un duro rival: “No estamos teniendo el acierto que lógicamente deseamos, pero el reto de hacer gol al equipo con más puertas a cero en casa de toda el torneo, es algo que motiva mucho al equipo”, externó Garitano.

En su reciente paso por Getafe, Lozano disputó apenas 7 cotejos entre liga y Copa del Rey en un total de 179 minutos. Además, convirtió un tanto. Sin embargo, en paralelo tuvo una destacada participación con la Bicolor en Liga de Naciones, anotando 3 goles en 5 encuentros.

