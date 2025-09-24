“Dile a la gente en Honduras…”: Kervin Arriaga sale al paso y confirma si estará o no ante Costa Rica

El estado de salud de Kervin Arriaga es uno de los temas que más preocupa a Honduras y a Reinaldo Rueda.

El contención salió con molestias luego de diputar el partido ante Real Madrid y la preocupación por una recaída de su lesión es máxima.

Se debe recordar que Arriaga sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la Copa Oro que lo alejó dos meses de las canchas.

Kervin Arriaga envía mensaje a Honduras y Costa Rica

Su DT, Julián Calero, confirmó que los malestares de Arriaga son en la rodilla. Es de esta manera como este día se realizó exámenes médicos para saber si está lesionado de gravedad.

Cabe mencionar que es debido a esa problemática que se perdió los dos partidos Eliminatorios ante Haití y Nicaragua.

Es ante todo este contexto que el propio ´Misilito´ dio un paso hacia al frente y confesó todo lo que está pasando en su rodilla.

Arriaga contó que no tiene temor alguno por una lesión de consideración y que está recuperándose como corresponde.

“Estoy bien, no se preocupen. Dile a la gente en Honduras que no se preocupe, que estoy recuperándome. Esta fue una pequeña molestia, seguramente mañana que me hagan las pruebas, me dirán que todo está bien”, declaró en zona mixta.

Kervin Arriaga en cruce con Fran García. (Foto: Getty Images)

Fútbol Centroamérica y el periodista Álvaro De La Rocha pudieron conocer que los exámenes médicos salieron de la mejor manera y que el jugador está en un tratamiento preventivo y constante para fortalecer su rodilla.

Lo que pudo trascender es que Arriaga entrenó a la par de sus compañeros en la sesión de este miércoles.

Se espera que el volante pueda estar en el próximo partido contra Getafe del sábado por la jornada 7 de LaLiga.

Asimismo, y tal vez más importante aún para la Bicolor, se confirma que las sensaciones en el jugador son positivas y que estará disponible para ser convocado ante Costa Rica.

Honduras enfrentará a La Selecta el próximo 9 de Octubre y posteriormente jugará contra Haití, ambos partidos serán como local.