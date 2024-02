La Comisión de Disciplina de la Federación Nacional de Futbol de Honduras levantó la sanción a Rubilio Castillo y podría tener la oportunidad de debutar con la camiseta de Motagua, lo que es un alivio para el equipo que ha tenido problemas en la parte ofensiva.

Diego Vásquez, entrenador del ciclón, se mostró contento por tener a Castillo y mostró su confianza en que podrá aportar a la institución, es por eso que lo incluyó en la convocatoria del duelo ante Lobos. Lo único en lo que decidió no opinar fue sobre la Comisión de Disciplina.

Rubilio Castillo

“Es importante, como todos tiene que aportar lo mejor que tiene para el equipo. En las últimas semanas ha estado bien, lógicamente que le falta fútbol porque no ha jugado mucho”, dijo el técnico antes de viajar.

“Es un gran jugador, pero el fútbol es presente, tiene que volver a ratificarlo como todos, tiene que estar bien, esperemos que esté bien para el partido de mañana”, no dudó en firmar sobre la confianza que le tiene

Comisión de Disciplina

“No quiero opinar porque no puedo (risas), ni siquiera comentar, no tiene ni sentido esta conferencia porque no puedo decir la mínima palabra. Me parece una exageración, porque una cosa es ofender, maltratar a alguien, hacer algo fuera de lo normal, y otra es hacer comentarios normales de fútbol, no estamos en el teatro, no es ballet. Hay cosas que tienen mucha lógica”, agregó.

Partido ante Lobos

“Es un buen equipo, que está bien dirigido, es un partido donde tenemos que estar muy atentos para ganar. Siempre hay detalles para mejorar, cosas positivas, uno siempre apuesta a la excelencia y quiere ver el equipo mejor. El otro día hicimos un partido casi ideal, sufriendo muy poco, esperamos seguir en esa senda. Sería buenísimo que todos los partidos fueran así”, finalizó.

El ciclón tendrá actividad mañana cuando a las 16:00 horas enfrente en condición de visitante a Lobos, encuentro en el que podría ver acción Rubilio Castillo, aunque no se sabe si será de titular o suplente.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.