Rubilio Castillo todavía no tiene fecha para debutar con Motagua, luego que la Liga Nacional y la Comisión de Disciplina dieran a conocer que el delantero no puede jugar en el campeonato hasta que cumpla con una suspensión que acarrea desde el 2021, algo que tiene enfadada a la Junta Directiva.

Emilio Izaguirre no escondió su preocupación y molestia, porque se ha tratado que tenga toda la documentación, así como hacer las respectivas apelaciones, tomando en cuenta que tras más de dos años de la sanción, podría jugar sin problemas, aunque en todo se recibió respuesta negativa.

¿Cómo toman la decisión?

“Fue un tema muy polémico después de lo que pasó, fue un problema con la parte médica, estuvimos hablando dos semanas hablando. Costó bastante, hubo presión de la gente, es un goleador histórico y por eso la directiva y cuerpo técnico lo quieren. El viernes 26 fue la firma, nosotros con solo dos Sub-20, pedimos el pase ese mismo día, llegó el 31 de enero, subimos el contrato a la Liga, allí comenzó todo”, dijo.

“Desde el lunes 29 de enero mandamos una solicitud a la Comisión de Disciplina para el caso de Rubilio, en el artículo 43 aparece que tras dos años quedan anulados todos los castigos y todavía no nos han respondido. Nosotros pensamos que lo habían inscrito, luego la Liga nos dice que el carné sale hasta el 1 de febrero, no sé por qué nos hicieron eso. Pensamos que sumaban los partidos de Victoria y Génesis, si no salía la prescripción, después nos dicen que solo suma uno”, agregó.

¿Qué les dicen en la Liga?

“Ahora estamos con los abogados porque la norma está ahí, es algo válido y Rubilio debe estar habilitado, pero no nos responde. Diego me pasa preguntando a cada rato, él también, igual los presidentes, hay preocupación”, mencionó.

“Hemos hablado toda la semana pasada, la Liga solo dice que el carné le salió el 1 de febrero y la Comisión nos confirma que si está suspendido. Creo que esto es anti-fútbol, le están quitando la posibilidad a un futbolista de jugar, no entendemos nada porque no se pronuncian“, finalizó.

Motagua seguirá sin contar con Roruca, para el encuentro ante Marathón nuevamente Diego Vásquez tendrá que hacer cambios en el once, tomando en cuenta las bajas que hay en la parte ofensiva.

