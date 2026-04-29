Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Nuevo equipo en Costa Rica: Daniel Colindres le escapa al retiro y se acerca a un rival directo de Saprissa

El mundialista con Costa Rica en 2018 podría marcharse de Puntarenas FC para jugar en un equipo que ha sido protagonista este semestre.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
El inoxidable Daniel Colindres ya fue contactado por este equipo.
© PFCEl inoxidable Daniel Colindres ya fue contactado por este equipo.

Daniel Colindres estaría analizando la chance de buscar nuevos aires en su carrera luego de haber finalizado su participación con Puntarenas en el Torneo Clausura 2026. Quedaron octavos, con 16 puntos de 54 posibles, en una campaña marcada también por la eliminación en semifinales del Torneo de Copa.

Al delantero de 41 años todavía le queda hilo en el carretel. Y uno de los equipos que fue protagonista este semestre, aunque no con los resultados esperados por la afición y la directiva tras una fuerte inversión, le habría echado el ojo. Se trata de Sporting FC.

¿Daniel Colindres se marcha a Sporting?

Según dio a conocer el periodista Kevin Jiménez, especializado en el mercado de fichajes del fútbol tico, Sporting tiene interés en Daniel Colindres y otro de los arietes del cuadro chuchequero, el paraguayo Renzo Carballo. “Ya han existido acercamientos formales con los jugadores”, completó.

Ganó 9 títulos en Saprissa, es muy querido por la afición morada y acaba de adelantar su retiro: “Se acerca el final”

ver también

Ganó 9 títulos en Saprissa, es muy querido por la afición morada y acaba de adelantar su retiro: “Se acerca el final”

En caso de que al ex seleccionado nacional le interesa la propuesta de la institución helénica, pues hace meses oficia como local en el Estadio Puente de Piedra, podría firmar con el séptimo club de carrera. Anteriormente, militó en Municipal Liberia, Abahani Limited Dhaka, Bashundhara Kings (ambos de Banglasdesh), Santos de Guápiles y Deportivo Saprissa.

Colindres debutó como profesional con los morados el 17 de enero de 2010, bajo las órdenes del actual entrenador de la Sub-21, Roy Myers. Después de algunas cesiones, logró consolidarse y salir al extranjero en 2018. Pero tuvo una segunda etapa dos años después, donde llegó a ser capitán y muy querido por la afición. En total, ganó nueve títulos con Saprissa.

Ahora, es candidato para reforzar al elenco de Andrés Carevic, que este año protagonizó duelos interesantes con el monstruo. El más recordado fue en la final del Torneo de Copa, donde cayó 3-1. Aunque los albinegros lograron derrotarlo 2-1 en la décima fecha del Clausura 2026.

Publicidad

Eso sí, finalizaron sextos en la tabla, a 10 puntos de la zona de clasificación, y con un proyecto que deja más dudas que certezas de cara al próximo campeonato…

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
LDA fue por un referente de otro grande de Costa Rica y ya conoce su respuesta
Liga Deportiva Alajuelense

LDA fue por un referente de otro grande de Costa Rica y ya conoce su respuesta

Este sería el nuevo fichaje de Alajuelense para el Apertura 2026
Costa Rica

Este sería el nuevo fichaje de Alajuelense para el Apertura 2026

Limpieza en Alajuelense: las primeras dos salidas tras la eliminación
Costa Rica

Limpieza en Alajuelense: las primeras dos salidas tras la eliminación

De nuevo en la élite de Europa: Jeyland Mitchell consigue lo que estaba buscando
Costa Rica

De nuevo en la élite de Europa: Jeyland Mitchell consigue lo que estaba buscando

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo