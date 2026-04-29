Nuevo equipo en Costa Rica: Daniel Colindres le escapa al retiro y se acerca a un rival directo de Saprissa

Daniel Colindres estaría analizando la chance de buscar nuevos aires en su carrera luego de haber finalizado su participación con Puntarenas en el Torneo Clausura 2026. Quedaron octavos, con 16 puntos de 54 posibles, en una campaña marcada también por la eliminación en semifinales del Torneo de Copa.

Al delantero de 41 años todavía le queda hilo en el carretel. Y uno de los equipos que fue protagonista este semestre, aunque no con los resultados esperados por la afición y la directiva tras una fuerte inversión, le habría echado el ojo. Se trata de Sporting FC.

¿Daniel Colindres se marcha a Sporting?

Según dio a conocer el periodista Kevin Jiménez, especializado en el mercado de fichajes del fútbol tico, Sporting tiene interés en Daniel Colindres y otro de los arietes del cuadro chuchequero, el paraguayo Renzo Carballo. “Ya han existido acercamientos formales con los jugadores”, completó.

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En caso de que al ex seleccionado nacional le interesa la propuesta de la institución helénica, pues hace meses oficia como local en el Estadio Puente de Piedra, podría firmar con el séptimo club de carrera. Anteriormente, militó en Municipal Liberia, Abahani Limited Dhaka, Bashundhara Kings (ambos de Banglasdesh), Santos de Guápiles y Deportivo Saprissa.

Colindres debutó como profesional con los morados el 17 de enero de 2010, bajo las órdenes del actual entrenador de la Sub-21, Roy Myers. Después de algunas cesiones, logró consolidarse y salir al extranjero en 2018. Pero tuvo una segunda etapa dos años después, donde llegó a ser capitán y muy querido por la afición. En total, ganó nueve títulos con Saprissa.

Ahora, es candidato para reforzar al elenco de Andrés Carevic, que este año protagonizó duelos interesantes con el monstruo. El más recordado fue en la final del Torneo de Copa, donde cayó 3-1. Aunque los albinegros lograron derrotarlo 2-1 en la décima fecha del Clausura 2026.

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Eso sí, finalizaron sextos en la tabla, a 10 puntos de la zona de clasificación, y con un proyecto que deja más dudas que certezas de cara al próximo campeonato…